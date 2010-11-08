اطلاع رسانی از موقعیت شهرک صنعتی رودسر افزایش یابد

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرکهای صنعتی بستر مناسبی برای اشتغالزایی دارد و در رونق اقتصادی نقش موثری دارند که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

وی همچنین اظهار داشت: برخی از سرمایه گذاران در شهرک صنعتی رودسر سرمایه گذاری کرده اند اما به دلیل عدم همکاری بانکها پروژه های آنها نیمه کاره مانده که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس گفت: برای دسترسی به شهرک صنعتی رودسر راه مجزای با همکاری شهرداری رودسر ایجاد خواهد شد و برای توسعه این شهرک 30 هکتار زمین به عرصه این شهرک افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محدودیت زمین در شهرستانهای رودسر و املش وجود دارد اما برای توسعه صنعتی و سرمایه گذاری فعالیتهای زیادی در این منطقه انجام شده است.

عباسی در ادامه با اشاره به احداث پایانه های گل و گیاه در شرق گیلان افزود: شهرستانهای رودسر و املش موقعیت مناسبی برای تولید انواع گل و گیاه دارند.

وی گفت: پایانه های صادراتی مکانهای مشخصی برای نهایی کردن و تسهیل در امر صادرات و کاهش هزینه های پنهان فرآیند صادرات هستند.

نماینده مردم رودسر و املش هدف اصلی از ایجاد پایانه های صادراتی را ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ بین نظامهای تولید، توزیع و صادرات دانست و یادآور شد: پایانه صادراتی دخالتی در تولید نداشته و فقط با نظارت بر انجام تولید صادراتی و ایجاد مکانیسم بازار رسانی مناسب توسعه صادرات کشور را در پی خواهد داشت.