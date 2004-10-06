حماس از پيشرفته كردن موشكهاي قسام خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سه تن از اعضاي گردانهاي عزالدين قسام دريك كنفرانس مطبوعاتي در يكي از مساجد بيت لاهيا درشمال شهرغزه گفتند: شليك موشكهاي قسام ادامه خواهد يافت وحتي تشديد هم خواهد شد تا طعم روزهاي تلخ به آريل شارون ودولت تروريستيش چشانده شود.

يكي ازآنها گفت: برد موشكهاي قسام درحال حاضر 14 كيلومتر است و ما تلاش مي كنيم نوع پيشرفته جديد آن را توليد كنيم تا با آن دشمنان مردم فلسطين را غافلگير كنيم .

وي در پاسخ به اين سوال كه اگرنيروهاي اسراييلي از شمال باريكه غزه عقب نشيني كنند شليك موشكها ادامه خواهد يافت يا خير گفت: به هيچ وجه حتي اگراسراييل ازاين منطقه خارج شود مقاومت متوقف نمي شود وما دشمن را با حمله موشكهاي قسام از اين سرزمين اشغال شده فراري خواهيم داد .

اين عضو حماس گفت: دشمن صهيونيستي از پيشرفته كردن رادارهاي خود براي جلوگيري ازحملات موشكي قسام خبر داده و ما به اين دشمن اعلام مي كنيم موشكهاي قسام حتي به شهرك سدروت وعمق سرزمين هاي اشغالي ومناطق صهيونيست نشين نفوذ مي كند و ضربات دردناكي را به آنها وارد خواهد ساخت.

وي افزود: هيچ چيزي نمي تواند مانع از ادامه حملات موشكي ما به شهرهاي صهيونيست نشين شود حتي ، ديوار حائل ، جدا كردن مناطق فلسطيني نشين و رادارهاي اسراييل .

اين عضو حماس بر ضرورت مبارزه تا پيروزي كامل براشغالگران صهيونيست تاكيد كرد و گفت: با اين حملات موشكي مهلك و كشنده دشمن را پاي درخواهيم آورد.