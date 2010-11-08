تأکید رهبران مسلمان و مسیحی بر گسترش گفتگوهای دینی

رهبران جوامع دینی از پیروان سایر ادیان حمایت کنند

برگزارکنندگان همایش مشترک جوامع در گذر میان مسلمانان و مسیحیان اظهار داشتند که رهبران هر دو جامعه دینی وظیفه حمایت پیروان سایر ادیان نسبت به پیروان دین خود را برعهده دارند.

قاضی بن محمد بن طلال از اردن طی نشست مشترک رهبران مسلمان و مسیحی که از روز دوشنبه دهم آبان ماه در ژنو آغاز شد و روز پنجشنبه 13 آبان ماه خاتمه می‌یابد در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت: برای هر دو جامعه دینی وجود اقلیت معدودی که به جامعه صدمه می‌زنند موجب آزردگی خاطر است که این امر در نهایت به عدم پذیرش عشق الهی و ظلم علیه خداوند منجر می‌شود.

قاضی در سخنرانی خود در مرکز اکیومنیکال ژنو، مقر شورای جهانی کلیساها و برخی دیگر از سازمانهای بین‌المللی از رهبران هر دو جامعه دینی خواست زمانی که ظلمی رخ می‌دهد از پیروان ادیان دیگر در مقابل پیروان دین خود حمایت کنند که این امر در بافت جوامعی که در اقلیت زندگی می‌کنند بیشتر مورد تأکید قرار می‎گیرد.

این نشست مشورتی بین‌المللی با عنوان "جوامع در گذر : مسلمانان و مسیحیان یک آینده مشترک می‌سازند" به شناسایی نگرانی‌های مشترک هر دو جامعه دینی می‌پردازد و راهبردهایی را برای همکاری میان مسلمانان و مسیحیان از جلمه رویکردهای دینی به اقدام مشترک مسلمانان و مسیحیان ارائه می‌کند.

قرار است در پایان این نشست در روز چهارم نوامبر (13 آبان) طی یک نشست مطبوعاتی بیانیه مشترک رهبران مسلمان و مسیحی شرکت‌کننده در این اجلاس قرائت شود.

رهبران مسلمان و مسیحی برای رفع تنشها همکاری می‌کنند

رهبران مسلمان و مسیحی روز در پایان همایش "جوامع درگذر" در ژنو برگزار شد توافق کردند که گروههای تحول سریع در جوامع خود تشکیل داده تا تنشهایی را که در نتیجه مناقشات در اقصی نقاط جهان رخ می‌دهد را خنثی کنند.

رهبران مسلمان و مسیحی در بیانیه پایانی این همایش که طی روزهای 10 تا 13 آبان ماه در ژنو و در مرکز اکیومنیکال ژنو، مقر شورای جهانی کلیساها برگزار شد توافق کردند اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین بزرگ جهان باید برای تقویت صلح بین ادیان گامهای انضمامی و ملموس بردارند.

شورای جهانی کلیساها که دربرگیرنده 349 کلیسای مختلف مسیحی در سراسر جهان است و انجمن فراخوان اسلامی به عنوان شبکه ای متشکل از 600 گروه اسلامی از جمله برگزارکنندگان این همایش بودند.

براساس توافق رهبران هر دو جامعه دینی مقرر شد به منظور آرام کردن تنشها و از بین بردن باورهای نادرست درباره نقش دین در مناقشات، کارشناسان مسلمان و مسیحی به هر دو طرف اعزام شوند.

در این بیانیه که پس از نشستی چهار روزه صادر شده آمده است: ما خواستار تشکیل گروه های کاری مشترک می شویم که بتوان آن را زمانی که بحرانی هر دو جامعه را تهدید می کند وارد عمل کرد.

عارف علی ناید مدیر مرکز رسانه و تحقیقات در دبی بعنوان یکی از شرکت کنندگان این همایش اظهار داشت: گروه های کوچکی از کارشنان مسلمان و مسیحی برای سفر به مناطق جنگ و درگیری براساس نفوذ خود انتخاب می شوند تا بتوانند برهمکاریهای خود تأثیر بگذارند. برای مثال اگر مناقشه در کشوری است که بیشتر آنها را انگلیکنها تشکیل می دهند کارشناسان اعزامی انگلیکن خواهند بود.

روابط کوبا و کلیسای کاتولیک با افتتاح مدرسه علوم دینی بهبود می‌یابند

با افتتاح نخستین مدرسه علوم دینی کلیسای کاتولیک در کوبا برای اولین‌بار در نیم قرن اخیر روابط کلیسا و دولت کوبا بهبود می‌یابند.

کارگران این هفته آخرین کارهای ساختمانی این ساختمان گلبهی رنگ را که دارای کلیسای کوچکی با شیشه‌های رنگی است و در 12 کیلومتری جنوب هاوانا مستقر شده انجام دادند.

این مدرسه علوم دینی جایگزین یک مجتمع مشابه شد که مقامات کمونیست کوبا در سال 1966 آن را از کلیسای کاتولیک سلب مالکیت کرده و اول آن را به یک سربازخانه و بعد به آکادمی پلیس تبدیل کردند. مدرسه علوم دینی مدرسه‌ای است که دانشجویان در آن الهیات و تاریخ دین مطالعه می‌کنند و برای کشیش شدن آماده می‌شوند.

مقامات کاتولیک اظهار داشتند که انتظار می‌رود رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا در مراسم افتتاح این مدرسه علوم دینی شرکت کند که این امر نشان‌دهنده روابط صمیمی کلیسا و دولت است. چرا که روابط هر دو طرف به دنبال انقلاب 1959 که پس از آن فیدل کاسترو به قدرت رسید تیره و تار شد.

از سال 2008 که رائول کاسترو به علت بیماری فیدل کاسترو به عنوان رئیس جمهوری این کشور منصوب شد تلاش کرده‌ است که روابط دولت را کلیسا که یکی از بزرگترین نهادهای خارج از دولت محسوب می‌شود و از نظر اجتماعی بیشترین نفوذ را دارد بهبود بخشد.

کاتولیکهای کوبا این پروژه را گامی در راستای گشایش فضای تازه ای برای دین در جامعه کوبا تلقی می‌کنند که بی‌تردید می‌تواند به قابلیت رویت کلیسا در جامعه کمک کند.

ساخت این مدرسه علوم دینی از زمان سفر ژان پل دوم پاپ فقید کاتولیکها به کوبا در سال 1998 درجریان بوده است و زمانی که رائول کاسترو به قدرت رسید از آن حمایت کرد. پیش از سفر تاریخی پاپ به کوبا اسقفهای کوبایی از سخت‌ترین منتقدان دولت بودند و گردهمایی‌های عبادی کاتولیک با شعارهای سیاسی همراه می‌شدند.

سازمان ملل هفت روز اول فوریه را هفته هماهنگی بین‌ادیان نامگذاری کرد

مجمع عمومی سازمان ملل در ماه اکتبر قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن قرار است هفته اول ماه فوریه ( 12 تا 18 بهمن) هر سال "هفته هماهنگی بین‌دینی" باشد.

نامگذاری هفته هماهنگی بین دینی از سوی پادشاه اردن و با حمایت 29 کشور دیگر پیشنهاد شد.

قاضی بن محمد پیشنهاد پادشاه اردن را در ماه سپتامبر به مجمع عمومی ارائه کرد و از تمام کشورها خواست در راه ترویج پیام هماهنگی بین ادیان و حسن نیت در کلیساها، مساجد ، کنیسه ها ، معابد و سایر اماکن عبادی براساس سنتهای دینی خود تلاش کنند.

قاضی بن محمد با اشاره به نظر سنجی‌های سازمان تحقیقاتی گالوپ درباره دین اظهار داشت که 53 درصد از غربی‌ها دیدگاه نامطلوب یا بسیار نامطلوبی نسبت به مسلمانان دارند.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز ضرورت همکاری میان پیروان ادیان مختلف برای ارتقای درک دوجانبه، همکاری و هماهنگی را به رسمیت شناخته است.

این پیشنهاد به طور خاص به مسلمانان، مسیحیان و یهودیان اشاره کرده که 55 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. اگرچه زبانی که در این قطعنامه مورد استفاده قرار گرفته به پیروان دین خاصی اشاره نکرده است. به طور مثال بخشی از آن آمده است: هر فرد دارای حسن نیز با اعتقادات دینی و بدون اعتقادات دینی می‌تواند و باید همسایه خود را دوست داشته باشد و خداوند همسایه و خیر را دوست داشته باشد.

فوریه 2011 که اولین روز آن 12 بهمن ماه است، آغاز هفته هماهنگی بین ادیان را رقم می‌زند.

جرایم ضددینی در دانمارک افزایش یافته‌اند

درشرایطی که روند اسلام‌هراسی، احساسات ضداسلامی و رویکردهای منفی نسبت به اقلیتها و مهاجران کشورهای اروپایی رو به رشد است، آمار و ارقام جرایم ناشی از انزجار در دانمارک نیز نشان می‌دهند که این نوع جرایم از سوی دانمارکی‌ها نسبت به غیردانمارکی تبارها رشد چشمگیری یافته است.

براساس آمار پلیس دانمارک در سال 2009 این کشور با 306 جرم ناشی از انزجار رو به رو بود که 175 مورد آن با انگیزه افراط‌گرایانه صورت گرفته و احتمال می‌رود که 131 جرم دیگر نیز انگیزه‌های افراط‎‌گرایانه داشته باشند. به طور کلی این نوع انگیزه‌ها قسمت اعظم جرایم ناشی از انزجار دانمارکی‌ها را تشکیل داده‌اند.

پلیس دانمارک در سال 2009 بیشترین میزان شکایات را درباره جرایم ناشی از انزجار با محور دین دریافت کرده است اما براساس اظهارات محققان هنوز اطلاعات جزئی درباره این جرایم ناشی از انزجار و دین محور وجود ندارد.

در طول سال 2009 بسیاری از افراد در دانمارک به پلیس این کشور نسبت به تهدیدها به خاطر دین خود شکایت کرده‌اند که این نمونه ها همگی با انگیزه‌های دینی در دانمارک انجام شده و در گزارش سرویس امنیتی دانمارک در سال 2009 که روز جمعه 14 آبان ماه منتشر شد مورد اشاره قرار گرفته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که تعداد گزارشهای پلیس از جرایم ناشی از انزجار که با اهداف نژادی، دینی و سیاسی انجام شده از 175 مورد در سال 2008 به 306 مورد در سال 2009 رسیده است و واضع است که این جرایم با محور دین افزایش بیشتری داشته است.

در سال 2008 تنها 9 مورد جرایم ناشی از انزجار دین محور بود که این تعداد 1/5 درصد از جرایم انزجاری را تشکیل می دادند اما در سال 2009 این جرایم با محور دین به 21 مورد رسیده که 9/6 درصد از جرایم انزجاری را به خود اختصاص داده است.

موسسه حقوق بشر هرساله گزارشی از جرایم ناشی از انزجار در دانمارک منتشر می‌کند که این افزایش امسال نیز مورد توجه این موسسه قرار گرفته است.

میزان جرایم ضددینی در فنلاند افزایش یافته است

براساس گزارش منتشر شده از سوی کالج پلیس فنلاند، جرایم ناشی از انزجار در سال 2009 افزایش چشمگیری داشته بطوریکه در مقایسه با سال 2008 افزایش 17 درصدی را نشان می دهد، در این میان آن دسته از جرایم که ریشه تبعیض دینی دارند افزایش 55 درصدی داشته است.

براساس گزارش کالج پلیس فنلاند، جرایم ناشی از انزجار در قالب حملات فیزیکی و تهدید به ضرب و شتم مردان را مورد هدف قرار داده و این جرایم در قالب توهین در مورد زنان اعمال می شود.

85 درصد جرایم ناشی از انزجار با هداف نژادپرستانه صورت گرفته و بیشتر آنها در منطقه هلسینکی رخ داده است.

پلیس فنلاند آمار مجرمان و قربانیان را براساس تابعیت و کشور محل تولد آنها اعلام کرده اما اطلاعات کافی در این رابطه منتشر نکرده است.

این آمار حاکی از این است که 58 درصد قربانیان شهروند فنلاند بوده، در این میان 7 درصد را سومالی تبارها، پنج درصد را روسها و پنج درصد را عراقی ها در سطوح بعدی تشکیل داده است. 22 درصد این شهروندان فنلاندی خارج از فنلاند متولد شده و نسل دوم از مهاجران بوده اند.

83 درصد از این جرایم ناشی از انزجار مرتبط با دین بوده اند این درحالی است که یکسال پیش از آن میزان این جرایم با محوریت تبعیض دینی 53 درصد بوده است.

نشست گفتگوی بین‌دینی میان نسلها در واشنگتن برگزار می‌شود

رهبران دینی و جوانان مسلمان، کاتولیک، بودیست، هندو، سیک و یهودی به منظور گفتگو و تبادلات بین‌دینی روز 19 نوامبر(28 آبان ماه) در مرکز فرهنگی ژان پل دوم در واشنگتن ایالات متحده گردهم جمع می‌شوند.

این نشست یک روزه که با عنوان " نسلهای دین- رویارویی بین دینی" برگزار می‌شود دربرگیرنده گفتگوهای بین نسلی در موضوعات مختلف است.

اسقف اعظم فلیک ماچادو از ویسای، هندوستان و معاون دبیر سابق شورای پاپی گفتگوی بین دینی، اسقف تاد براون از کالیفرنیا، آنوتاما داسا عضو مرکز بین المللی هوشیاری کریشنا از جامعه هندو، دکتر مانوهار سینگ گریوال رئیس سابق شورای جهانی سیکها از امریکا، کشیش دکتر اوهان چانگ لی از انجمن بین‌المللی بودائیان، دکتر سعید سید از انجمن اسلامی شمال امریکا و خاخام جفری وهلبرگ خاخام بازنشسته از امریکا از شرکت‌کنندگان در این نشست هستند.

این نشست از سوی بخش اکیومنیکال و امور بین دینی کنفرانس اسقفهای کاتولیک امریکا و مرکز فرهنگی ژان پل دوم برگزار می‌شود.