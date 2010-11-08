برآیند انتخابات سالم خانه موسیقی عملکرد صحیح است

تقی ضرابی آهنگساز ضمن بیان این مطلب در خصوص تاثیر انتخابات خانه موسیقی برعملکرد این نهاد صنفی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : خانه موسیقی یک نهاد صنفی است و جایگاه مدنی دارد و می تواند به عنوان مرجع بسیاری از مسائل و مشکلات موسیقایی در سطح وسیع را حل کند، اما این اتفاق زمانی می افتد که طرح ها و تصمیمات خانه موسیقی عملی شود ولی متاسفانه در اغلب موارد طرح های ارائه شده به دلیل مشکلات مالی و عم حمایت از تشکیلات خانه موسیقی بلا تکلیف باقی می ماند.

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: یک انتخابات موفق در شرایطی رخ می دهد که اعضای یک صنف هنری و یا اجتماعی در کمال آرامش و کاملا دموکراتیک به کاندیداهای خود رای دهند و خوشبختانه تجربه برگزاری انتخابات در کانون های 9 گانه خانه موسیقی نشان از سلامت این انتخابات دارد، اما آنچه نباید فراموش کردعملی شدن برنامه و طرح هایی است که طبق موازین موجود ارائه می شود.

وی در ادامه افزود : برای روشن شدن کم و کیف اجرای برنامه های صنفی خانه موسیقی مثالی می زنم زمانی که یک دکتر برای بیمار خود نسخه ای تجویز می کند دیگر پیگیر چگونگی عمل به نسخه ای که پیچیده نیست و این خود بیمار است که نسخه پزشک ر باید عملی کند، بر همین اساس زمانی که انتخابات کانون های 9 گانه خانه موسیقی انجام می شود و منتخبین با توجه به تخصص خود ایده ای را مطرح می کنند این ایده باید با حمایت سایر نهادهای دولتی اجرایی شود.

ضرابی در پایان افزود: یکی دیگر از مسائلی که در موفقیت یک انتخابات سالم مطرح است توجه به این مطلب است افرادی که در هریک از کانون های 9 گانه کاندیدا می شوند باید با قبول مسئولیت ، تخصص و تعهد به اجرایی شدن برنامه های ارائه داده شده نامزدی خود را اعلام کنند.