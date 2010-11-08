بیست و دومین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره، گفت: 21 گروه شناسنامه دار و حرفه ای نمایشی در این استان مشغول به فعالیت هستند.

حجت الاسلام آیت الله عبدپور افزود: در مرحله شهرستانی این جشنواره 19 گروه از شهرستانهای استان شرکت کردند که در پایان 12 گروه انتخاب و به مرحله استانی راه یافتند.

وی اظهار داشت: این گروهها در مدت سه روز به اجرای نمایش پرداختند و این نمایشها مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: قطب الدین صادقی، احمد سپاسدار و مجید امرایی کار داوری آثار شرکت کننده در این جشنواره را بر عهده داشتند.

عبدپور کمبود سالن تئاتر را مهمترین مشکل تئاتر این استان عنوان کرد و گفت: لازم است مسئولان در خصوص احداث سالنهای نمایش در این استان اهتمام ورزند.

در پایان برگزیدگان بیست دومین جشنواره تئاتر استان از سوی هیئت داوران جشنواره معرفی شدند که در بخش موسیقی، "حسین موسوی" به خاطر موسیقی نمایش "سارینا" از یاسوج، مقام اول را کسب کرد و "لیلا احمدوند" نیز جایزه برتر طراحی صحنه را برای نمایش "چرا نمی شناسیم" از دهدشت دریافت نمود.

در بخش بازیگری زن نیز "الهام فرج پورمقدم" برای بازی در نمایش "چرا نمی شناسیم" رتبه اول را کسب کرد و "شیوا مهدوی" برای نمایش "ترس و نکبت" و "عذرا آذین" برای نمایش "آلبوم شیشه ای فقط مال تو بود" رتبه های بعدی را کسب کردند.

در بخش بازیگری مرد نیز "اکبر آیین" تندیس جشنواره و دیپلم افتخار را به خاطر بازی در نمایش "ترس و نکبت" دریافت کرد و "صابر کوکبی" برای نمای "آلبوم شیشه ای فقط مال تو بود" و "علی حسینیان" برای نمایش "توهنوز بیداری" رتبه های بعدی را کسب کردند.

در بخش نمایشنامه نویسی نیز به ترتیب "علی بندی" برای نمایش "آلبوم شیشه ای فقط مال تو بود"، علی حسینیان برای نمایش "تو هنوز بیداری" و "اکبر آیین" برای نمایش "ترس و نکبت"، رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

"سید محمد خالقی" برای نمایش "چرا نمی شناسیم"، "امیر نوروزی" برای نمایش "چشمهایش به گندم زار می ماند" و اکبر آیین نیز برای نمایش "ترس و نکبت" رتبه های اول تا سوم کارگردانی را در این جشنواره کسب نمودند.

در پایان دو نمایش "چرا نمی شناسیم" و "آلبوم شیشه ای فقط مال تو بود" به جشنواره منطقه ای تئاتر کشور معرفی شدند.