طرحهای صنعتی و نفتی باید از محیط زیست مجوز دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد نوریان شب گذشته در پنجمین کارگاه تخصصی جشنواره رسانه و محیط زیست گفت: در حال حاضر سیستمهای اطلاعاتی پایش محیط زیست در کشور به ایجاد ارتباط متوازن میان توسعه یافتگی و حفظ محیط زیست می پردازند.



معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: شناخت مشکلات صنعتی شدن و همچنین ایجاد سازگاری و مقابله با تغییرات صنعتی شدن از جمله فعالیتهای سازمانهای فعال محیط زیست است که کشور ما نیز در این راستا شروع به فعالیت کرده است.



نوریان با بیان اینکه طرحهای گردشگری پروژه های نفتی و نیز پروژه های صنعتی قبل از شروع و در زمان اجرا باید از سازمان حفاظت محیط زیست کشور مجوز دریافت کنند اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کرده است تا ارزیابی های خود را با در نظر گرفتن تمام جنبه ها انجام دهد و در این زمینه خود را به ابزارهای مدیریتی جدید مجهز کند.



وی با اشاره به 420 پرونده طرحهای نفتی، صنعتی و گردشگری که در انتظار دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست هستند، گفت: تا کنون 390 طرح تعیین تکلیف شده است.



نوریان با اشاره به سیاستهای معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان برون سازی خاطرنشان کرد: براین اساس تا کنون تمامی سازمانها و شرکتهای خصوصی مراکز HSE ایجاد شود و این امر به عنوان شرط ضمن عقد فروش و نیز هنگام دادن مجوز به بخش خصوصی تضمین می شود.



وی درباره فعالیتهای انجام شده در معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قرار است که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک رشته مستقل تعریف شود و بر اساس قوانین به سازمانهای صنعتی ابلاغ شود.

نوریان اضافه کرد: براین اساس 10 هزار شغل مستقل مرتبط با حفاظت محیط زیست ایجاد می شود که کارشناسان در واحدهای تولیدی در مرحله اجرای طرح شروع به کار و همچنین در نظام آزمایشگاههای معتمد به کار گرفته خواهند شد.