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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

پدر شهید حسین فهمیده:

پیروی از رهبر معظم انقلاب وظیفه شرعی ملت ایران است

پیروی از رهبر معظم انقلاب وظیفه شرعی ملت ایران است

ایلام - خبرگزاری مهر: پدر شهید حسین فهمیده گفت: پیروی از امام(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهیدان یک وظیفه شرعی برای ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد تقی فهمیده صبح دوشنبه در یادواره شهید "علی جرایه" کم سن و سال ترین شهید کشور با بیان شأن و منزلت شهدا گفت: شهدا در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی از جایگاه والایی برخوردارند و شاهد و ناظر بر اعمال ما هستند.

وی افزود: همه مردم دلاور ایران بعد از هشت سال دفاع مقدس در دفاع از اسلام، انقلاب و رهبری به شهداء جوابگو هستند.

محمدتقی فهمیده با اشاره به توسل به شهدا اظهار داشت: هر کسی خواسته ای دارد شهدا را واسطه قرار دهد چرا که شهدا آبرومند درگاه الهی هستند و ما را یاری خواهند کرد.

پدر شهید فهمیده تصریح کرد: پیروی از شهداء، امام (ره) و ولایت فقیه یک وظیفه شرعی و دینی است و ما باید با تبعیت از بیانات رهبری معظم انقلاب از یاران با وفای ایشان باشیم.

یادواره شهید علی جرایه کم سن و سال ترین شهید کشور با حضور استاندار ایلام ، پدر شهید حسین فهمیده، مسئولان استانی و خانواده های معظم شهداء در شهرستان آبدانان برگزار شد.

کد مطلب 1187258

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