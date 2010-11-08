پیروی از رهبر معظم انقلاب وظیفه شرعی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد تقی فهمیده صبح دوشنبه در یادواره شهید "علی جرایه" کم سن و سال ترین شهید کشور با بیان شأن و منزلت شهدا گفت: شهدا در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی از جایگاه والایی برخوردارند و شاهد و ناظر بر اعمال ما هستند .

وی افزود: همه مردم دلاور ایران بعد از هشت سال دفاع مقدس در دفاع از اسلام، انقلاب و رهبری به شهداء جوابگو هستند.

محمدتقی فهمیده با اشاره به توسل به شهدا اظهار داشت: هر کسی خواسته ای دارد شهدا را واسطه قرار دهد چرا که شهدا آبرومند درگاه الهی هستند و ما را یاری خواهند کرد .

پدر شهید فهمیده تصریح کرد: پیروی از شهداء، امام (ره) و ولایت فقیه یک وظیفه شرعی و دینی است و ما باید با تبعیت از بیانات رهبری معظم انقلاب از یاران با وفای ایشان باشیم .