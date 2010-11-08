3 بازیکن از تراکتورسازی به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد نصرتی، آندرانیک تیموریان و مهدی کیانی با درخشش خود در تیم تراکتورسازی نظر مربی تیم ملی را به خود جلب کرده و به اردوی تیم ملی برای بازی مقابل نیجریه دعوت شدند.

محمد نصرتی کاپیتان تیم تراکتورسازی با 73 بازی ملی از بازیکنان با تجربه تیم ملی به شمار رفته کاپیتان دوم تیم ملی ایران محسوب می‌شود.

وی، قابلیت بازی در دو پست دفاع میانی و دفاع چپ را دارد و از ارکان موفقیت تیم تراکتورسازی در دو سال گذشته به شمار می‌رود.

آندرانیک تیموریان هافبک دونده تیم ملی بوده که اخیراً به تیم تراکتورسازی پیوسته است و در بازی این تیم مقابل پیکان قزوین جزو بهترین‌های میزبان بوده و یک گل را نیز به ثمر رساند.

مهدی کیانی، هافبک دفاعی تیم تراکتورسازی نیز برای دومین بار در لیست قطبی قرار گرفت.

حسن هوری، علیرضا حقیقی حسن رودباریان؛‌دروازه‌بان‌و ‌خسرو حیدری، پژمان منتظری، محمد نصرتی، هادی عقیلی، حنیف عمران‌زاده، محسن بنگر، علیرضا نورمحمدی، محمد برجلو و ابوذر رحیمی مدافع همچنین آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، محمد نوری، ایمان مبعلی، پژمان نوری و مهدی کیانی در خط میانی و میلاد میداوودی، هادی نوروزی، بهادر عبدی، میلاد زنیدپور، مسعود شجاعی، محمد غلامی، رضا نوروزی و مهرداد اولادی به عنوان مهاجم، دعوت‌شدگان به تیم ملی ایران برای بازی با تیم ملی نیجریه هستند.