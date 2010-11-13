تولید هیدروژل نگهدارنده آب برای گیاهان در کشور

بهاره بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، هیدروژل یا سوپر جاذب را نوعی پلیمر آبدوست معرفی کرد و افزود: این پلیمر دارای شبکه سه بعدی است که قابلیت جذب و نگهداری آب و محلولهای آبی را دارد.

وی با اشاره به ساختار این مواد، اظهار داشت: این مواد می توانند در شرایط یونی، فشار و میکروارگانیسم های موجود در خاک، چندین سال مانند یک مخزن، آب و مواد محلول را جذب و نگهداری و بر حسب نیاز ریشه در اختیار گیاه قرار دهد.



مدیر مرکز رشد پژوهشگاه پلیمر با تاکید بر اینکه سوپر جاذب تولید شده آلودگیهای زیست محیطی ایجاد نمی کنند، خاطر نشان کرد: این پلیمرها حاوی موادی آلی هستند که در شرایط یونی و میکروبی خاک به آرامی تجزیه می شوند و در نهایت به آب، دی اکسید کربن و ترکیبات نیتروژن دار غیرسمی مانند آمونیاک تبدیل و به ماده آلی خاک اضافه می شوند.



بقایی کاربرد این سوپر جاذب ها را در بخش کشاورزی دانست و یاداور شد: این سوپرجاذبها با نگهداشتن آب در زمین باعث تثبیت آن در خاک و در نتیجه منجر به صرفه جویی در استفاده از آب می شود.