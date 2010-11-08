آمریکا در سراشیبی تند نابودی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهاجریان اظهار داشت: امروز در سطح دنیا، آمریکا و سردمدارانش منفور هستند و دیگر هیچ موقعیت و آبرویی برایشان باقی نمانده است.

وی با تقدیر از اقشار مختلف مردم شهرستان طبس به دلیل حضور گسترده در راهپیمایی 13 آبان عنوان کرد: 13 آبان در تاریخ ایران اسلامی نقش بسیار با اهمیتی دارد زیرا حوادث تلخ و شیرینی در این روز اتفاق افتاده که هر یک از این حوادث به نوعی باعث ذلت و خواری آمریکای جنایتکار شده است.

وی یادآور شد: تبعید امام در سال 1343، به شهادت رساندن تعدادی از دانش‌ آموران در دانشگاه تهران در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان قهرمان و مسلمان پیرو خط امام در سال 1358 از حوادث صورت گرفته در 13 آبان است که دارای پیام، درس و عبرت زیادی است و نشانگر آن است که آمریکا در سرازیری تند زوال و سقوط دارد.

امام جمعه طبس خاطرنشان کرد: وقتی موقعیت آمریکا در زمان تبعید حضرت امام خمینی (ره) سال 1343 را با امروز مقایسه می ‌کنیم به وضوح متوجه زوال آن می‌شویم زیرا امروز برای آمریکا و سردمداران آمریکا هیچ موقعیت و آبرویی در دنیا باقی نمانده و این حکومت جزو منفورترین حکومتها و دولتها است.

وی افزود: اما امروز ایران اسلامی، مقتدرترین، با عزت‌ ترین و سرافرازترین نظام و حکومت است که سفر رئیس جمهور به لبنان، سازمان ملل و سایر کشورها، سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم، و هر کدام از مسئولان به جای‌ جای دنیا، نشان‌ دهنده عظمت، عزت و اقتدار نظام اسلامی است.

مهاجریان بیان داشت: امروز حتی خود مردم آمریکا نیز سردمداران کشورشان را قبول ندارند و در انتخابات اخیر کنگره آمریکا نیز ضمن اینکه تنها حدود 40 درصد از واجدان شرایط این کشور در پای صندوق‌های رای حضور یافتند، مردم آمریکا نیز به حزب اوباما یعنی دموکرات‌ها رای ندادند و در واقع کنگره از دست دموکرات‌ها بیرون رفت.