نظام بانکی و اداری فرسوده مهمترین مانع صادرات استان یزد است

محمدرضا فلاح زاده با اشاره به دیگر موانع پیش روی صادرات استان یزد، مشکلات گمرکی را نیز از جمله این موارد اعلام و اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح تحول اقتصادی، بخش بزرگی از این مشکلات حل و رفع شود.

وی با تقدیر از سازمان بازرگانی استاان یزد برای برپایی این همایش بیان داشت: هفته صادرات فرصتی برای تبادل افکار تولیدکنندگان و صادرکنندگان و برگزاری نشستهای تخصصی در این حوزه است.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های در دست اجرا در استان یزد بیان داشت: در حال حاضر 2 هزار و 200 پروژه عمرانی در بخشهای مختلف در استان یزد در حال اجراست.

750 پروژه صنعتی در استان یزد در حال اجراست

استاندار یزد عنوان کرد: 750 مورد از این پروژه ‌ها مربوط به حوزه صنعت و معدن، 38 پروژه آن مربوط به حوزه حمل و نقل، برخی از پروژه‌ ها مربوط به حوزه آبرسانی و گازرسانی و ... است.

وی از جمله پروژه‌ های اجرا شده به گندله ‌سازی اردکان، زغالشویی طبس، سیمان مهریز، کارخانه‌ های کاشی و سرامیک، معدن سه‌ چاهون و میشدوان اشاره کرد.

فلاح‌ زاده از پروژه‌های در دست اجرا نیز به فولاد غدیر و ارفع، 35 واحد تولید کاشی و سرامیک و .... اشاره کرد و افزود: پروژه‌ هایی نظیر فولاد آلیاژی ایران باید تحولی عظیم در خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: خوراک پتروشیمی‌ های خاتم و میبد نیز تهیه شده و به این ترتیب بخش اعظمی از کار این واحدها به پایان رسیده است.

استاندار یزد با تاکید بر لزوم توسعه صادرات واحدهای تولیدی در سراسر کشور بیان داشت: صادرات غیرنفتی به 21 میلیارد تومان رسیده و با وجود تحریمهای مختلف در این زمینه از رشد 30 درصدی برخوردار بوده ‌ایم.

امسال 267 هزار کیلوگرم کالا از گمرک استان یزد صادر شد

وی با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی در استان یزد نیز بیان داشت: در شش ماه نخست امسال 267 هزار کیلوگرم کالا از استان یزد به ارزش 149 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده که این میزان صادرات به لحاظ وزنی 32 درصد و از نظر ارزش 88 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

فلاح‌ زاده ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی استان یزد در این مدت 58 سنت بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد افزایش داشته است.

فلاح‌زاده صنعت و معدن استان یزد را محور توسعه این استان دانست و گفت: نگاه مسئولان استان به صنعت و معدن این‌گونه است و ما خود را از صنعتگران و معدنکاران جدا نمی ‌دانیم.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای توسعه صادرات در سطح کشور بیان داشت: ذخیره ارزی 120 میلیارد دلار است که در سال 89 حدود 1.5 میلیارد دلار به صندوق توسعه صادرات اختصاص یافته و این رقم در سال آینده به 5 میلیارد دلار خواهد رسید.

400 میلیارد تومان یارانه و جایزه نقدی به توسعه صادرات اختصاص یافته است

فلاح زاده ادامه داد: با اجرای هدفمند شدن یارانه ها، 400 میلیارد تومان یارانه و جایزه نقدی برای توسعه صادرات اختصاص می یابد ضمن اینکه برای راه اندازی مراکز تجاری در کنار مراکز تولیدی، دو میلیارد دلار کمک بلاعوض برای مجموع واحدها در سال جاری در نظر گرفته شده است.

استاندار یزد با اشاره به برخی راهکارهای خروج از مشکلات صدور کالاها، ارتقای شناخت صادرکنندگان نسبت به بازارهای خارجی، ارتقای سطح دانش نسبت به شیوه نوین تجارت، ارتقای فضای کسب و کار در فضای فناوری نوین، ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی، ارتقای کیفیت بسته ‌بندی و فرآوری محصولات، اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای هدف، شرکت فعال در نمایشگاه‌های خارجی، تشکیل دفاتر و شناسایی بازارهای هدف و ذائقه‌ های مختلف کشورهای مختلف، توسعه تجارت در بین کشورهای اسلامی، تبلیغات گسترده کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی و ... را از جمله آنها برشمرد.