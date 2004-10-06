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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۱۲

پس ازوقفه اي40 روزه

مسابقات بسكتبال جام برتر تهران از 26 مهر پيگيري مي شود

مسابقات بسكتبال جام برتر تهران پس ازوقفه اي40 روزه از 26 مهر ماه پيگيري خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها كه باحضورصنام، صبا باتري، پيكان، دخانيات، آينده سازان، راه آهن، آواي ورزش، دانشگاه آزاد، پويا وپرسپوليس آغاز شده است، درروزيكشنبه 26 مهرماه با ديدار تيمهاي پيكان مقابل دانشگاه آزاد، دخانيات مقابل آواي ورزش ومهرام مقابل راه آهن به ترتيب درساعت 15، 17 و19 برگزارخواهد شد.
اين مسابقات هرهفته درروزهاي يكشنبه برگزارمي شود كه درروز سوم آبان ماه راه آهن مقابل پيكان ودخانيات مقابل مهرام به ترتيب درساعت 16 و18 قرارمي گيرند.
روزدهم آبان ماه آواي ورزش درساعت 15 مقابل صباباتري قرارمي گيرد، پويا درساعت 17 مقابل صنام قرارمي گيرد ودانشگاه آزاد ازساعت 19 به مصاف پرسپوليس جوان خواهد رفت.
گفتني است: اين مسابقات درسالن بسكتبال شهيد افراسيابي برگزارخواهد شد.

کد مطلب 118727

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