سه فیلم تازه به شبکه نمایش خانگی عرضه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، موسسه هنرهای تصویری سوره به تازگی اقدام به توزیع سه فیلم سینمایی "یک وجب از آسمان"، "آخرین ملکه زمین" و "عقاب سیاه" در شبکه نمایش خانگی کرده است.

"یک وجب از آسمان" محصول سال 1387 است و به نویسندگی و کارگردانی علی وزیریان ساخته شده است. داستان این فیلم درباره نوجوانی به نام محسن است که در کنار بچه‌های خیابانی هم سن و سال خود در میان خیابان های شلوغ شهر گل فروشی می‌کند. او آرزوی داشتن یک وجب آسمان را در سر دارد. خواسته او محقق می‌شود؛ در ابتدا هیچکس تحقق چنین آرزویی را باور نمی‌کند اما با دیدن آن، ماجراهای گوناگونی آغاز می‌شود.

بهروز بقایی، لادن طباطبایی، علی سلیمانی، امیر آتشانی، افسر اسدی و محسن قاضی مرادی در آن ایفای نقش کرده‌اند. فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" محصول 1385، اولین تجربه سینمایی محمدرضا عرب است که فیلمنامه آن توسط محمد رضا عرب و محمد ترابی نوشته شده است. قربان نجفی، گلی اکبری، علاء ‌محسنی، علی آزادنیا، غلامرضا بایزان‌منش، وحید نگاه، اصغر همت، عبدالوکیل نیک‌بین، علی‌اکبر پیغمبری، ساقی عقیلی و نصیره اکبری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "عقاب سیاه" محصول 1988 آمریکا است که به مدت 83 دقیقه و درژانر حادثه ای، به کارگردانی اریک کارسون ساخته شده است. ژان کلود ون‌دام، شین کاسوگی، دوران کلارک، ولادیمیر کوماروفسکی در این فیلم بازی کرده‌اند.

