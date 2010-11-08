  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

مسابقات ورزشی مددجویان زندانهای خراسان رضوی برگزار شد

مسابقات ورزشی مددجویان زندانهای خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسابقات ورزشی مددجویان زندانهای خراسان رضوی به میزبانی زندان مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، در راستای حفظ روحیه نشاط و شادابی و تعاون وهمکاری مددجویان و با تقویت آمادگی جسمانی و کاهش رفتارهای پرخطر یکدوره مسابقات ورزشی فوتسال و تنیس روی میز مددجویان زندان‌های خراسان رضوی به میزبانی زندان مرکزی مشهد برگزار شد.

این مسابقات در رشته فوتسال با حضور 12 تیم و 120 ورزشکار در سالن شهید بهشتی زندان مشهد به مدت 3 روز ادامه داشت که سرانجام پس از برگزاری 20 مسابقه تیم فوتسال زندان مشهد به مقام اول و تربت جام و چناران به مقام‌های دوم و سوم نائل آمدند.
 
درمسابقات تنیس روی میز 8 ورزشکار به صورت دوحذفی با هم رقابت کردند که با انجام 14 مسابقه زندان مشهد اول، زندان درگز دوم و زندان قوچان سوم شد.
 
به گزارش رسیده در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که باحضور معاون اداره کل، رئیس اداره فرهنگی و مسئولان زندان در سالن شهید بهشتی برگزار شد در پایان به مقامات اول تا سوم جوایز به رسم یاد بود اهداء شد.
کد مطلب 1187274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها