مسابقات ورزشی مددجویان زندانهای خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، در راستای حفظ روحیه نشاط و شادابی و تعاون وهمکاری مددجویان و با تقویت آمادگی جسمانی و کاهش رفتارهای پرخطر یکدوره مسابقات ورزشی فوتسال و تنیس روی میز مددجویان زندان‌های خراسان رضوی به میزبانی زندان مرکزی مشهد برگزار شد.

این مسابقات در رشته فوتسال با حضور 12 تیم و 120 ورزشکار در سالن شهید بهشتی زندان مشهد به مدت 3 روز ادامه داشت که سرانجام پس از برگزاری 20 مسابقه تیم فوتسال زندان مشهد به مقام اول و تربت جام و چناران به مقام‌های دوم و سوم نائل آمدند.

درمسابقات تنیس روی میز 8 ورزشکار به صورت دوحذفی با هم رقابت کردند که با انجام 14 مسابقه زندان مشهد اول، زندان درگز دوم و زندان قوچان سوم شد.

به گزارش رسیده در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که باحضور معاون اداره کل، رئیس اداره فرهنگی و مسئولان زندان در سالن شهید بهشتی برگزار شد در پایان به مقامات اول تا سوم جوایز به رسم یاد بود اهداء شد.