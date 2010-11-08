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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

در سازمان پزشکی قانونی/

پرونده های قصور پزشکی 5.7 درصد افزایش داشته است

پرونده های قصور پزشکی 5.7 درصد افزایش داشته است

مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی گفت: میزان محکومیت پزشکان در پرونده های قصور پزشکی در سال 88 نسبت به سال قبل 5.7 درصد افزایش یافته است که این موضوع لزوم توجه بیشتر جامعه پزشکی به قوانین و مقررات و رعایت اصول اخلاقی در مواجهه با بیماران را دو چندان می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد کاظمیان با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته دو هزار و 199 پرونده قصور پزشکی در کمیسیونهای پزشکی قانونی کشور بررسی شده است گفت: این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 1.5 درصد رشد داشته است.

وی افزود: از تمام پرونده های ارجاعی به کمیسیونها در سال گذشته 47 درصد منجر به محکومیت پزشکان و مابقی به تبرئه آنان انجامیده است.
 
کاظمیان با اشاره به رشته های پزشکی دارای بیشترین میزان شکایت گفت: رشته های دندان‌پزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان،‌ جراحی عمومی،‌ جراحی پلاستیک،‌ چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی مغز و اعصاب به ترتیب بیشترین میزان شکایت در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
 
مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه گفت: در سال گذشته در رشته های جراحی فک و دهان،‌ خون و آنکولوژی، ارتوپدی، پوست،‌ گوارش، رادیولوژی، داخلی، عفونی و پزشکی عمومی به ترتیب با بیشترین کاهش در میزان پرونده های ارجاعی مواجه بودیم.
 
وی با اشاره به اینکه کلید طبابت موفق ارتباط دایم با بیمار بر مبنای موازین علمی و اخلاقی و قانون است،‌ افزود: پزشکان بر اساس اهمیت و نوع فعالیت همواره در مقابل سه موضوع مهم، عدل الهی،‌ وجدان درونی و قوانین بیرونی قرار دارند و لازم است هر پزشک با تکیه بر این موارد نسبت به عملکرد خود قضاوت کند.
 
کاظمیان چهار عامل را موجب نارضایتی بیمار از پزشک دانست و یادآور شد: عدم برقراری ارتباط دایم پزشک با بیمار، ‌کسب نتیجه نامطلوب و غیر منتظره که ناشی از خود بیماری یا عوارض آن است،‌ قصور قطعی از سوی پزشک و عواملی مانند هزینه های بالای درمان، انجام اقدامات غیر ضروری،‌ برخورد نامناسب اخلاقی با بیمار و ... از موارد نارضایتی بیماران در تشکیل پرونده های قصور پزشکی است.
 
مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با تقسیم بندی سطوح پیشگیری از خطاهای پزشکی در چهار لایه پیشگیری مقدماتی،‌ اولیه،‌ ثانویه و ثالثیه گفت: در پیشگیری مقدماتی سعی می شود تا از ایجاد یا گسترش عوامل خطری که منجر به قصور پزشکی می شود، در بین گروه ها و انجمن های تخصصی و پزشکی، که هنوز عوامل خطر در آن ها دیده نشده، جلوگیری شود، این امر با اجرای برنامه های آموزشی و گنجاندن آن در برنامه تخصصی دانشجویان و دستیاران گروه های پزشکی محقق می شود.
 
وی گفت: پیشگیری اولیه شامل اجرای سیاستها و برنامه ها، در راستای جلوگیری از وقوع و بروز خطاهای پزشکی است، در این بخش شناخت عوامل ایجاد خطا و حذف آنها، توجه به زمینه های اجتماعی،‌ فرهنگی و اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.
 
کاظمیان تصریح کرد: پیشگیری ثانویه اقداماتی است که خطاهای پزشکی را در مراحل پنهان آن متوقف و از بروز عوارض بیشتر جلوگیری می کند، در این سطح، هدف، کاهش میزان شیوع مشکلات ناشی از خطاها و ارتباط مستمر با افراد خطاکار و کاهش آسیبها است.
 
به گفته وی در پیشگیری ثالثیه به عنوان آخرین لایه پیشگیری از قصور، بکارگیری همه تدابیر برای کاستن و محدود کردن ناتوانی و رنج حاصل از خطا در پزشک و بیمار  مورد توجه است که در این بخش تامین، حفظ و ارتقای فعالیت در بیماران و خانوادههای آسیب دیده و پزشک مسئول برای کسب توان و روحیه بهتر باید  مد نظر قرار گیرد. در این سطح حمایت حقوقی از پزشک و بیمار ، تقویت بیمه های مسوولیت و تصویب قوانین حمایتی برای جبران خسارت بیماران مفید است.
 
مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی اظهار امیدواری کرد: تمام سازمانهای مرتبط باید با بکارگیری ابزار و توان اجرایی خود، ضمن تعریف و شناسایی جایگاه حقوقی در فرایند بروز خطاهای پزشکی و رسیدگی به آن، ‌نقش موثرتری را در پیشگیری از خطاهای پزشکی ایفا نمایند.
 
کاظمیان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی به عنوان سازمانی تخصصی و کارشناسی در  رسیدگی به خطاهای پزشکی درجهت پاسخگویی به مقام قضائی، از جایگاه مناسبی برای انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی برخوردار است، بگونه ای که نتایج این پژوهشها و ارایه آن در گروههای تخصصی مربوطه، با بالا بردن آگاهی جامعه پزشکی، در توانمند سازی ایشان و طراحی و برنامه ریزی فرایندهای لازم جهت پیشگیری از بروز خطاها نقش موثری ایفا می کند. 
کد مطلب 1187275

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