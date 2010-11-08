تسهیلات ویژه دولت براى طرحهاى خوداشتغالی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد مبلغ 200 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه برای پرداخت به متقاضیان واجد شرایط در استان با معرفی استانداری طی سال های 1389 و 1390 اختصاص دهد.

همچنین بر اساس این مصوبه، اختصاص باقیمانده تسهیلات بنگاه های زودبازده مصوب سال های 1384 تا 1388 به منظور اجرای طرح های مصوب کارگروه اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری استان از محل منابع بانک های مرکز به عهده بانک مرکزی گذاشته شد.

مبلغ 280 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه (تا سقف 100 میلیون ریال برای هر نفر) نیز برای کمک به اجرای طرح های خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در سطح استان، طی سال های 1389 و 1390 اختصاص یافت.

هیئت وزیران همچنین بر اساس این مصوبه، مبلغ 550 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای ایثارگران استان با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با سقف 50 میلیون ریال برای هر نفر طی سال های 1389 و 1390 اختصاص دادند.

بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی (در حد 6 درصد) اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران و تقسیط (اصل و سود) تسهیلات مذکور طی 5 سال از طریق بانک ملی ایران و اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور تجهیز منابع صندوق رفاه فرهنگیان استان تهران بابت پرداخت تسهیلات به فرهنگیان استان تهران از طریق بانک ملی ایران در سال های 1389 و 1390 از دیگر وظایفی است که هیئت وزیران بر اساس این مصوبه به عهده بانک مرکزی گذاشته اند.

بر اساس این مصوبه، مدیریت مستقل برای هر یک از بانک های تخصصی و توسعه‌ای با اختیارات سایر استان ها در استان تهران نیز باید ایجاد شود. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.