سیاست "چماق و هویج" اوباما در قبال پاکستان و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سفر به هند با انتقاد از استراتژی پاکستان در مبارزه علیه تروریسم در مناطق مرزی خود در عین حال گفت: اسلام آباد علیه آنچه که "سرطان" افراط گرایی نامیده می شود، پیشرفت کرده اما این پیشرفت به اندازه کافی سرعت نداشته است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت: پاکستانی های زیادی در داخل این کشور و نه جای دیگر توسط افراد تروریست کشته شدند.

اوباما حل اختلافات اسلام آباد و دهلی نو را نکته حیاتی برای اجرای برنامه های خود در افغانستان توصیف کرد و گفت: هند و پاکستان برای حل اختلافات خود مذاکره خواهند کرد و این موضوع لازمه صلح میان دو کشور همسایه است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تلاش خود برای "تفرقه افکنی" میان اسلام آباد و دهلی نو گفت: هند در راستای مبارزه با تروریسم بسیار بیشتر فعالیت کرده است. وی در عین حال از پاکستان خواست تا تلاشهای بیشتری را در مبارزه با افراط گرایی انجام دهد.

اوباما به دانشجویان دانشگاه "سنت خاویر" در جنوب بمبئی گفت: هند کشوری است که بیشتری منفعت را از رابطه با پاکستان می برد و اگر اسلام آباد با ثبات و پایدار باشد، این موضوع بیشتر از همه به نفع دهلی نو است.

رئیس جمهوری آمریکا در حالی از استراتژی پاکستان در مبارزه با تروریسم انتقاد می کند که یک مقام وزارت خارجه پاکستان به خبرنگار واشنگتن پست گفت: متاسفانه، آمریکا در رابطه با مسائل اصلی از جمله برنامه هسته ای پاکستان، مناقشات کشمیر، روابط اسلام آباد-دهلی نو یا موضع پاکستان در قبال افغانستان همان رویکرد سنتی خود را دنبال می کند.

این درحالیست که "ریچارد هالبروک" نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تاکید کرد که سفر این هفته اوباما به بمبئی هزینه ای را برای پاکستان در برندارد.

این نخستین سفر باراک اوباما به هند و طولانی ترین سفر وی پس از انتخابش در سال 2008 می باشد. وی قرار است طی این سفر 10 روزه از 4 کشور آسیایی دیدار کند.