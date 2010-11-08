به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، "خنده در صحنه" عنوان سلسله نشست‌های نقد و بررسی تئاتر کمدی است که تاکنون مورد استقبال دانشجویان و علاقمندان به تئاتر قرار گرفته است.

پنجمین نشست "خنده در صحنه" که با حضور رحمت امینی برگزار می‌شود، به بررسی آثار نمایشی وودی آلن اختصاص دارد. در پایان این نشست، یادداشت‌های نمایشی آلن به کارگردانی علیرضا احمدزاده اجرا می‌شود. این نشست ساعت 17 روز شنبه 22 آبان در سالن مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، برگزار می‌شود و ورود به این نشست برای علاقمندان آزاد است.

وودی آلن کمدین، بازیگر، کارگردان، نویسنده و موسیقیدان آمریکایی است. آلن به مدت پنج سال در تلویزیون به فعالیت نویسندگی پرداخت و در نهایت تصمیم گرفت استعدادش را در زمینه اجرای کمدی نیز امتحان کند. اولین حضور او در مقام کمدین در سال ۱۹۶۰ در یک باشگاه کمدی در محله منهتن بود. شخصیت کمدی متفاوت و خلاق او به سرعت نگاه‌ها را به سوی او معطوف کرد.

آن چنان که در سال ۱۹۶۳ او به عنوان مهمان در اغلب برنامه‌های گفتگوی تلویزیونی ظاهر می‌شد. علاقمندان برای اطلاع از فعالیت‌های دفتر طنز می‌توانند به نشانی اینترنتی ww.daftaretanz.com مراجعه کنند یا با شماره تلفن 84172326- 88918300 تماس بگیرند.



