ارائه سیستم امنیتی که مانع سرقت رمزعبور کاربر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هکرها و سارقان انفورماتیکی می توانند هر نوع رمزعبوری را کرک و یا سرقت کنند اما این غیرممکن است که بتوانند "سبک" تایپ کردن کاربر را تقلید کنند.

در این راستا شرکت ژاپنی "ان. تی. تی" سیستم امنیتی جدیدی را برای رایانه ها توسعه داده است که قابلیت تشخیص "سبک تایپ کردن" کاربر را دارد.

این فناوری که Key Touch Pass (کلید لمسی عبور) نام دارد قادر است خصوصیات تایپ کردن کاربر بر روی صفحه کلید را شناسایی کرده و این خصوصیات را با خصوصیات سبک تایپ رمز ورود به پروفایلهای آنلاین کاربر مقایسه کند.

به این ترتیب درصورتیکه این دو سبک باهم تطابق نداشتند حتی اگر رمزورود درست وارد شده باشد پروفایل مسدود شده و امکان دسترسی به اطلاعات شخصی کاربر وجود نخواهد داشت.

این سیستم ریتم تایپ کردن بر روی صفحه کلید، زمان فشار دادن کلیدها، فاصله زمانی میان یک کلیک با کلیک بعدی و شایع ترین خطاهای کاربر را تحلیل می کند.

تمام این ویژگیها کاملا شخصی هستند و در هر فردی منحصر به خود وی است به این ترتیب تشخیص قطعی هویت فردی که درحال وارد کردن رمز عبور است نسبت به سایر سیستمها از دقت بالاتری برخوردار است.

براساس گزارش کامپیوتر وورد، در آزمایش عملکرد این سیستم، پس از تایپ 100 حرف به زبانهای انگلیسی و ژاپنی اثربخشی این دستگاه تائید شد.

آستانه تشخیص هویت کاربر در این سیستم حدود 50 درصد بود که به گفته توسعه دهندگان آن، این بازده برای کنترل دسترسی به برنامه های آموزش مجازی (e-learning) مناسب خواهد بود اما برای استفاده در سیستمهای امنیتی بانکها نیاز به بازده بالاتری است.