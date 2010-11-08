حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رای ممنوعیت علی دایی از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با فوتبال از سوی کمیته انضباطی موقتی است و در صورت تکرار این امر وی حتی از نشستن بر روی نیمکت تیم پرسپولیس هم محروم خواهد شد.

وی با اشاره به بند 2 ماده 32 آئین نامه انضباطی یادآور شد: قانون، محرومیت یک ماه تا یکسال و جریمه نقدی را برای فرد خاطی در نظر گرفته و در صورت سرپیچی از این محرومیت مجازات های سنگین تری نظیر محرومیت از لیگ برتر در انتظار متخلف خواهد بود.

دبیرکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده عوامل حوادث ورزشگاه تختی آبادان گفت: مدیر عامل و برخی از عوامل مرتبط با این مسابقه به کمیته انضباطی احضار شده اند که قرار است امروز دوشنبه در کمیته انضباطی حضور یابند.

وی در خصوص انتشار عکس هایی از برخی تماشاگران آبادانی که چاقو در دست داشتند تصریح کرد: از مراجع انتظامی و مدیرعامل صنعت نفت آبادان خواسته ایم تا این افراد را شناسایی و علاوه بر اینکه از حضور آنها در ورزشگاه‌ها جلوگیری خواهد شد اینگونه افراد را به مراجع قضایی معرفی می کنیم چرا که حمل چاقو نیز به نوعی حمل سلاح سرد محسوب می شود و مصداق جرم است.

عبداللهی درخصوص احتمال محرومیت تماشاگران صنعت نفت آبادان و اعمال یک جلسه محرومیت تعلیقی تماشاگران آبادانی گفت: تخلفات صورت گرفته تنها به برخی از تماشاگران آبادانی مربوط می شود و تمام هواداران این تیم را در بر نمی گیرد با این وجود این موضوع را در جلسه امروز کمیته انضباطی بررسی خواهیم کرد و درباره آن تصمیم می گیریم.