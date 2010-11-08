گفتگوی مشروح مهر با خواجه سروی: رکود سیاسی را قبول ندارم؛ فضا را منطقی کردیم/ کرسیها تحول زا خواهندبود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت نهم قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه بود و اکنون معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است پاسخ به سئوالی درباره صحت یا عدم صحت رکود سیاسی در دانشگاهها طی سالهای گذشته را مستلزم طرح مشاهداتی دانست که در سال 84 در بدو ورود به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته است.

خواجه سروی در گفتگو با مهر گفت: در طول پنج سال گذشته معمولا این تحلیل از فضای سیاسی دانشگاهها مطرح می شده که رکود سیاسی در دانشگاهها حاکم شده و فعالیت سیاسی دانشجویان کاهش پیدا کرده است. همچنین بحث امنیتی شدن فضای دانشگاهها و به تعبیری "بسته شدن" فضای دانشگاهها طی سالهای گذشته مطرح می شده است.

وی در تشریح مشاهدات خود از فضای دانشجویی دانشگاهها در بدو ورود به وزارت علوم در سال 84 گفت: یکی از بحث های آن زمان موضوع شوراهای صنفی بود. با وجود اینکه وظایف و اختیارات شوراهای صنفی در آئین نامه‌شان مشخص شده بود اما تا حد زیادی این شوراها از حدود فعالیت قانونی خود خارج شده بودند و به مسائلی خارج از شرح وظایفشان می پرداختند. شوراهای صنفی وارد مسائل سیاسی شده بودند و کارهای سیاسی را پیگیری می کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره وضعیت انجمن های اسلامی دانشجویان در سال 84 نیز گفت: انجمن های اسلامی که بر اساس اساسنامه و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف بودند در راستای تحکیم نظام، توسعه منافع ملی، تحکیم هویت ملی و افزایش نشاط سیاسی در دانشگاهها فعالیت کنند در بسیاری از مواقع مشاهده می شد که به افراط رسیده اند و آن قدر فضای سیاسی دانشگاهها را غلیظ و افراطی کرده بودند که خیلی از دانشجویان از این افراطی گری ها معترض شده بودند.

خواجه سروی افزود: بعد از یک دوره افراط شدید در فضای سیاسی دانشگاه طبیعی بود که در سال 84 که تازه دولت نهم آمده شاهد سیاست زدگی در فضای دانشگاه باشیم. سیاست زدگی آفت های زیادی برای کشور به دنبال دارد لذا تلاش وزارت علوم در دولت نهم معطوف این بود که فضای سیاسی در دانشگاهها منطقی شود. یکی از لوازم منطقی شدن فضای سیاسی دانشگاهها این بود که بین فعالیت های مختلف دانشجویی و فرهنگی در دانشگاهها توازن برقرار کنیم.

وی در یادآوری سیاست های وزارت علوم دولت نهم در متوازن سازی فضای سیاسی دانشگاهها به مهر گفت: در دولت نهم به انجمن های علمی دانشجویی توجه زیادی شد چون آنها در نهایت ضعف قرار داشتند. کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان نیز ساختار بسیار نامناسبی پیدا کرده بودند و به جای تقویت کادر فرهنگی برای کشور و توجه به تولیدات فرهنگی در دانشگاهها به اموری دور از شأن کانونهای فرهنگی روی آورده بودند لذا آئین نامه این کانونها اصلاح شد و با حمایت از دانشجویان فعال سعی شد فضا منطقی شود.

خواجه سروی درباره رویکرد وزارت علوم در دولت نهم نسبت به تشکلهای سیاسی دانشجویان گفت: تلاشمان این بود تا از تشکلهای قانونمند دانشجویی که مجوز فعالیت از هیئت نظارت دانشگاهها داشتند حمایت کنیم و تلاش شد در جهت منطقی شدن فضای سیاسی دانشگاهها گام برداریم. از سال گذشته که دور جدید فعالیت وزارت علوم با حضور دکتر دانشجو (وزیر علوم) شروع شد سعی کردیم فضای سیاسی دانشگاهها منطقی تر شود و فعالیت سیاسی در دانشگاهها تعمیم پیدا کند.

غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم

ردیف دیدگاه دوره زمانی 1 شوراهای صنفی از چارچوب وظایف خارج و سیاسی شده بودند پیش از دولت نهم 2 فضای سیاسی دانشگاهها غلیظ و افراطی شده بود پیش از دولت نهم 3 دانشجویان نسبت به افراطی گری ها اعتراض داشتند پیش از دولت نهم 4 فضای سیاسی قبل از دولت دکتر احمدی نژاد سیاست زده شده بود پیش از دولت نهم 5 وزارت علوم دولت نهم تلاش کرد فضای سیاسی دانشگاهها منطقی و توازن برقرار شود دولت نهم 6 آیین نامه کانونهای فرهنگی در راستای متوازن سازی در دولت نهم اصلاح شد دولت نهم 7 رأسا در وزارت علوم اتاق فکر تشکلهای سیاسی دانشجویان را تشکیل دادیم دولت دهم 8 فعالیت سیاسی فعلی دانشگاهها را مطلوب نمی دانم دولت دهم 9 دانشگاهها در بحث راه اندازی کرسی آزاد اندیشی سخت گیری نکنند دولت دهم 10 اگر فضای سیاسی دانشگاهها را نسبت به فضای حاکمیت دوره دوم خرداد حساب کنیم، رکود داریم! مقایسه قبل و بعد دولت نهم 11 اگر درگیری را نشانه نشاط بدانیم این تحلیل که فضای سیاسی دانشگاهها با رکود مواجه است درست است مقایسه قبل و بعد دولت نهم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در اظهاراتی صریح به مهر گفت: اگر فضای سیاسی فعلی دانشگاهها را نسبت به فضای حاکمیت دوره دولت دوم خرداد حساب کنیم، بله! رکود داریم. اما اگر فضای سیاسی دانشگاهها را نسبت به فضای جدید ارزیابی کنیم پدیده ای تحت عنوان "رکود" چندان نمی تواند درست باشد.

وی با بیان اینکه فضای سیاسی دانشگاهها در سال 84 یک فضای سیاست زده بود به مهر گفت: وقتی در سال 84 همزمان با روی کار آمدن دولت دکتر احمدی نژاد وارد عرصه مدیریت آموزش عالی شدیم شاهد بودیم که برخی تشکل های سیاسی دانشجویی بیش از آنکه به کار منطقی سیاسی روی بیاورند بیشتر با همدیگر درگیر بودند.

خواجه سروی افزود: حال اگر درگیری را نشانه فعالیت و نشاط بدانیم، این تحلیل که فضای سیاسی دانشگاهها با رکود مواجه است درست است. در غیراین صورت اگر قبول داریم فعالیت صحیح سیاسی یعنی اینکه هر تشکلی به کار خودش بپردازد، دیگر جایی برای آنچه تحت عنوان "رکود در فضای سیاسی دانشگاهها" نام برده می شود وجود نخواهد داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم اضافه کرد: اگر هدف یک تشکل سیاسی را تربیت کادر سیاسی برای آینده نظام بدانیم، به نظر می رسد تشکلهای سیاسی در دانشگاهها در حال حاضر فعالیت خوبی دارند و کارهای فکری قابل توجهی انجام می دهند. اخیرا نیز رأسا در وزارت علوم اتاق فکر تشکلهای سیاسی دانشجویان را تشکیل دادیم و ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با اتحادیه های سیاسی دانشجویان داریم.

خواجه سروی با بیان اینکه "تلاش می کنیم فعالیت های سیاسی در دانشگاهها بیشتر شود" افزود: اگر پرسیده شود که آیا میزان فعالیت سیاسی فعلی دانشگاهها را مطلوب می دانم یا خیر، می گویم به نظر می رسد که مطلوب نیست و دانشجویان باید بیش از این فعال باشند و از فرصت ها و بهانه های مختلفی که پیش می آید برای ایجاد شور و نشاط سیاسی در دانشگاهها استفاده کنند.

غلامرضا خواجه سروی ابلاغ آئین نامه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را راهکاری برای بیشتر شدن فضای نقد و مناظره در دانشگاهها دانست و به مهر گفت: کرسیهای آزاد اندیشی می توانند فضای سیاسی دانشگاهها را منطقی کند. نه طرفدار افراط هستیم و نه تفریط. همچنین نخواسته ایم که خیلی فضا را ببندیم.

معاون فرهنگی وزیر علوم با بیان اینکه کرسیهای آزاداندیشی در مرحله راه اندازی است به مهر گفت: نشست هایی که در دانشگاهها برگزار می شود باید در هیئت نظارت دانشگاه بررسی شود. بررسی های این هیئت مدتی طول می کشد از دانشگاه ها می خواهیم بررسی برگزاری کرسی آزاد اندیشی را سریع انجام دهند و در بحث راه اندازی کرسی آزاد اندیشی سخت گیری نکنند و بگذارند این کار انجام شود.