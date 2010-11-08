دادگاه علنی متهمان آدم ربایی مسلحانه در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در این دادگاه که عصر یکشنبه با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان و تعدادی از خانواده های گروگانهای شهید برگزار شد، نماینده دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با قرائت کیفرخواست، جرائم متهمان را تشریح و از دادگاه برای آنان تقاضای اشد مجازات کرد.

به گفته وی این دادگاه برای بررسی پرونده شش متهم تشکیل شده است.

این مسئول قضایی اظهارداشت: محاربه و فساد فی الارض از طریق مشارکت در آدم ربایی مسلحانه مرحومان محمد بدخشان، جعفر کیخا و محمود شهرکی، حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز از نوع کلاش و قتل عمدی مرحومان محمد بدخشان، جعفر کیخا و محمود شهرکی از جمله جرایم این افراد است.

وی بیان داشت: از دیگر اتهامها و جرایم متهمان یادشده، مشارکت در مخفی کردن گروگانها به قصد اخاذی از خانواده آنان، مشارکت در تیراندازی در موقع ربایش گروگانها، ایجاد رعب و وحشت میان مردم و حمل و فروش مواد مخدر است.

در این دادگاه اولیای دم مرحومان و خانواده گروگانهای به قتل رسیده، از دادگاه اشد مجازات برای متهمان را خواستار شدند.

در ادامه این جلسه وکیلان تسخیری متهمان به دفاع از موکلان خود پرداختند و سپس متهمان با قرار گرفتن در جایگاه، ضمن پذیرش اتهامهای خود از دادگاه درخواست بخشش و تخفیف در مجازاتشان را کردند.

رئیس دادگاه اعلام کرد، حکم نهایی متهمان پس از بررسیهای لازم، صادر و اعلام خواهد شد.



چندی پیش با ربوده شدن مسلحانه سه نفر از شهروندان به نامهای محمد بدخشان، جعفر کیخا و محمود شهرکی سربازان گمنام امام زمان پیگیریهای لازم را انجام داده و پس از دستگیری یکی از متهمان محل اختفای همدستانش شناسایی و برای دستگیری آنان اقدام شد.



در جریان درگیری سربازان گمنام امام زمان با اشرار مسلح در خیابان دانشجوی زاهدان یکی از نیروهای اداره اطلاعات به شهادت رسید و دو نفر از اشرار نیز به هلاکت رسیدند.



در این حادثه آدم ربایان مسلح که عرصه را بر خود تنگ دیده بودند محمود شهرکی گروگانشان را که در داخل یکی از اتاقها با زنجیر بسته بودند به ضرب گلوله به شهادت رساندند.



در ادامه پیگیریهای سربازان گمنام امام زمان بقیه اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.



متهمان در بازجویی ها اعلام کرده بودند که دو گروگان قبلی خود به نام بدخشان و کیخا را به قتل رسانده و در مکانی دفن کرده اند که محل دفنشان را اعلام کردند.



به گفته دو تن از نزدیکان شهیدان کیخا و بدخشان گروگانگیران با وجودی که مبایغ زیادی پول برای آزادی گروگانها از ما گرفتند ولی دو جوان ما را به شهادت رساندند.