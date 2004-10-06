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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۵۴

رييس شوراي اسلامي شهر تهران :

بدون برنامه ريزي شهري در اداره شهر موفق نخواهيم بود

رييس شوراي شهر اسلامي شهر تهران معتقد است نمي بايست نسبت به برنامه ريزي شهري بي تفاوت باشيم ، زيرا در اين صورت از تكنولوژي روز دنيا عقب خواهيم ماند.

 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس مهدي چمران با بيان اين مطلب در حاشيه همايش نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از جرم و توسعه امنيت شهري افزود: در صورتي كه نقشه ها و اطلاعات دقيقي با استفاده از اين سيستم در اختيار داشته باشيم به طور حتم در  برنامه ريزي موفق تر عمل خواهيم كرد.

چمران  افزود : استفاده  از سيستم فناوري اطلاعات جغرافيايي باعث خواهد شد تا مباني فكري و تصميم گيري  , منظم تر و دقيق تر شود  بنابراين يكي از اموري كه شهرداري بايد به آن توجه داشته باشد ،  تهيه نقشه هاي مختلف است كه بتوانيم  از آن  در برنامه ريزي شهري  استفاده نماييم.

وي گفت : استفاده از تكنولوژي در هر نوع كاري بخصوص در برنامه ريزي امور شهري بسيارحايز اهميت است و نبايد نسبت به  استفاده از اين نوع فناوري  در كشور بي توجه باشيم .

رييس شوراي شهر اسلامي شهر تهران  خاطر نشان كرد : در صورتيكه كه نسبت به نحوه استفاده از اين تكنولوژي بي تفاوت باشيم از دنيا و  تكنولوژي روز عقب خواهيم ماند.

 
کد مطلب 118730

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