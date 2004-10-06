بدون برنامه ريزي شهري در اداره شهر موفق نخواهيم بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس مهدي چمران با بيان اين مطلب در حاشيه همايش نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از جرم و توسعه امنيت شهري افزود: در صورتي كه نقشه ها و اطلاعات دقيقي با استفاده از اين سيستم در اختيار داشته باشيم به طور حتم در برنامه ريزي موفق تر عمل خواهيم كرد.

چمران افزود : استفاده از سيستم فناوري اطلاعات جغرافيايي باعث خواهد شد تا مباني فكري و تصميم گيري , منظم تر و دقيق تر شود بنابراين يكي از اموري كه شهرداري بايد به آن توجه داشته باشد ، تهيه نقشه هاي مختلف است كه بتوانيم از آن در برنامه ريزي شهري استفاده نماييم.

وي گفت : استفاده از تكنولوژي در هر نوع كاري بخصوص در برنامه ريزي امور شهري بسيارحايز اهميت است و نبايد نسبت به استفاده از اين نوع فناوري در كشور بي توجه باشيم .

رييس شوراي شهر اسلامي شهر تهران خاطر نشان كرد : در صورتيكه كه نسبت به نحوه استفاده از اين تكنولوژي بي تفاوت باشيم از دنيا و تكنولوژي روز عقب خواهيم ماند.