"ماشین سازی دبیری" مربی بدنساز جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایوب بهتاج به عنوان مربی بدنساز تیم فوتبال ماشین سازی دبیری تبریزانتخاب ومعرفی شد.

بهتاج که یکی از مربیان باسابقه بدنسازی به شمار میرود، پیش از این بمدت هفت سال مربی بدنساز تیم ملی کشتی بوده است.

وی همچنین بمدت دو سال بعنوان مربی بدنساز تیم ملی وزنه برداری در زمان مربیگری ایوانف بلغاری فغالیت کرده است.

ایوب بهتاج که دو فصل نیز مربی بدنساز تیم فوتبال ذوب آهن اردبیل بوده، در تمرین شامگاه یکشنبه تیم ماشین سازی دبیری تبریز در استادیوم تختی تبریزاز سوی افشین دبیری مدیر عامل این باشگاه به کادر فنی وبازیکنان تیم معرفی شد.

با حضور این مربی بدنسازپیش بینی می شود مشکل بدنی بازیکنان ماشین سازی دبیری که ناشی از دیر بسته شدن تیم بوده، به تدریج برطرف شود.