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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

صادقی در گفتگو با مهر:

سامانه شناسنامه سلامت دانشجویان راه اندازی شد

سامانه شناسنامه سلامت دانشجویان راه اندازی شد

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه شناسنامه سلامت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد.

افسانه صادقی در گفتگو با مهر افزود: این سامانه با تلاش واحد فناوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت به منظور ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی به منظور ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان و ارائه بهتر خدمات مشاوره ای و روانشناختی به آنان اقدام به تهیه سامانه "شناسنامه سلامت روان" کرده است.

صادقی اظهار داشت: مسئولان و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی می توانند برای ثبت آمار و اطلاعات مربوط به شناسنامه سلامت و دسترسی به سامانه با دفتر مرکزی مشاوره تماس گرفته و نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت کنند و به تکمیل این سامانه بپردازند.

کد مطلب 1187308

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