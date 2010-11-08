سامانه شناسنامه سلامت دانشجویان راه اندازی شد

افسانه صادقی در گفتگو با مهر افزود: این سامانه با تلاش واحد فناوری اطلاعات معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت به منظور ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی به منظور ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان و ارائه بهتر خدمات مشاوره ای و روانشناختی به آنان اقدام به تهیه سامانه "شناسنامه سلامت روان" کرده است.

صادقی اظهار داشت: مسئولان و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی می توانند برای ثبت آمار و اطلاعات مربوط به شناسنامه سلامت و دسترسی به سامانه با دفتر مرکزی مشاوره تماس گرفته و نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت کنند و به تکمیل این سامانه بپردازند.