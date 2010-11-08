انتظار 16 ساله مردم شهرک قدس ایلام برای رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، با سرازیر شدن جمعیت شهری ایلام به کنارها و حاشیه ها و روستاها، شهرک های مختلف محلی در استان ایلام شکل گرفت که یکی از مهمترین این شهرک ها "شهرک قدس" است.

شهرک قدس تقریبا در دو کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و با این نزدیکی به شهر ایلام باز هم مودر کم توجهی قرار گرفته است.

این شهرک با داشتن حدود 60 خانوار و جمعتی بالغ بر 350 نفر دارای مشکلات متعدد هستند.

مشکلات این شهرک از همان آغاز ورد به شهرک آغاز می شود جایی که زباله و پسماندهای مصالح ساختمانی چهره زیبای شهرک که باغات زیادی اطراف آن هستند، در برگرفته است.

از دیگر مشکلات مهم این شهرک نبود نانوایی در این شهرک است که این مشکل باعث شده مردم شهرک برای تهه نان به داخل مسافت زیادی را به شهر ایلام طی کنند و نان مودر نیاز خود را تامین کنند.

این مشکل از آنجا بیبشتر به مردم فشار وارد می کند که مردم روستان به دلیل نبود حمل و نقل مناسب مجبور هستند از آژانس با کرایه 2500 تومان استفاد کنند یعنی برای دو کیلو نان که مثلا 400 تومان است باید فقط پنج هزار تومان پول کرایه تاکسی بدهند.

شرک قدس ایلام به دلیل اجرا نشدن طرح هادی در این منطقه از مشکلات نبود جاده مناسب، عدم جدول کشی و..نیز رنج می برد.

عدم جدول کشی در این منطقه باعث شده است که آب فاضلاب خانه ها در درون خیابانهای خاکی ریهخ شود و حالت زشت و ناپسندی را هم یاعث مخدوش شدن خیابان و هم مریضی می شود، به وجود آورد.

یکی از اهالی این شهرک در گفتگو با مهر عنوان کرد: این شهرک با وجود اینکه از 63 ساخته شده است ولی از آغاز ساخت تاکنون مشکلات این شهرک حل نشده است.

علی افضلی گفت: روشنایی معابر، نبود نانوایی، نبود جاد های مناسب از مهمترین مشکلات این شهرک هستند که سالهای سال است همچنان بودن توجه در جای خود باقی هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما از مسئولان استان ایلام بخصوص فرمانداری و بخشداری ایلام تقاضا داریم برای یک بار هم که شده مشکلات این شهرک را حل کنند.

رئیس شورای شهرک قدس در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: طرح هادی روستایی این شهرک در سال 87 تصویب شده است که از آن سال تاکنون به دلایل مختلف اجرا نمی شود.

حمید سلطانی اظهار داشت: هر بار که برای پیگیری اجرای طرح هادی مراجع کرده ایم به بهانه های مختلف مسئولان این طرح را اجرا نکرده اند.

وی افزود: عدم اجرای طرح هادی، مشکل حمل و نقل، نبود نانوایی و..از مهمترین مشکلات این شهرک است که سالهاست با آنا دست و پنجه نرم می کند.

سلطانی گفت: هم اکنون نیز پیگیر این مشکلات هستمی که امیدواریم هرچه زودتر با کمک مسئولان رده بالا مشکلات شهر حل شود.