آمار معاملات بورس كالاي كشاورزي در روز چهارشنبه

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز چهارشنبه دربورس كالاي كشاوري سه محصول جو، ذرت و زعفران مورد داد و ستد قرار گرفت.

در اين معامله ها ذرت با هزار و960 تن و به ارزش دو ميليارد و499 ميليون و800 هزار ريال، جو با 100 تن و با ارزش 120ميليون ريال و زعفران با 20 كيلوگرم و به ارزش 55 ميليون و200 هزار ريال حجم معامله هاى بازار ياد شده را به خود اختصاص دادند.

همچنين ، مجموع عرضه و تقاضا براى محصول هاى ياد شده در روز جارى به ترتيب 12 هزار و577 و چهار هزار و380 تن بوده است.

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