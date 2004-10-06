آمار معاملات بورس كالاي كشاورزي در روز چهارشنبه

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز چهارشنبه دربورس كالاي كشاوري سه محصول جو، ذرت و زعفران مورد داد و ستد قرار گرفت.
در اين معامله ها ذرت با هزار و960 تن و به ارزش دو ميليارد و499 ميليون و800 هزار ريال، جو با 100 تن و با ارزش 120ميليون ريال و زعفران با 20 كيلوگرم و به ارزش 55 ميليون و200 هزار ريال حجم معامله هاى بازار ياد شده را به خود اختصاص دادند.
همچنين ، مجموع عرضه و تقاضا براى محصول هاى ياد شده در روز جارى به ترتيب 12 هزار و577 و چهار هزار و380 تن بوده است.
در معامله هاى روز چهارشنبه بورس كالاى كشاورزى، 12هزار و 577تن كالا به ارزش دو ميليارد و 684 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت.
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