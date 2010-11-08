استفاده از محلول آب و نمک در هنگام یخ زدگی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی امراللهی افزود: میزان نمک مورد استفاده در این محلول حدود 20 درصد است که در مقایسه با نمک مورد استفاده در کیسه های شن و نمک از میزان کمتری برخوردار است.

وی افزود: این محلول به راحتی یخهای ایجاد شده در سطح معابر را ذوب کرده و به سرعت آنها را از بین می برد همچنین استفاده از این سیستم کاهش هزینه ها را به دنبال دارد.

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک با اشاره به اینکه استفاده از این محلول از دو سال پیش در سطح منطقه یک آغاز شد و نتایج خوبی داشته ادامه داد: خودروهای برف روب که برای برف روبی در معابر حرکت می کنند مجهز به تانکر محلول آب و نمک نیز بوده و این محلول را بر روی معابر می ریزند.

وی با بیان اینکه استفاده از این محلول در معابر با شیب تند و نواحی شمالی منطقه مانند 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 10 و همچنین رمپ و لوپها بیشتر استفاده می شود گفت: در مکانهای پرتردد مانند بزرگراهها دستگاههایی برای پخش کردن محلول آب و نمک بر سطح معابر تعبیه شده که تنها با فشردن دکمه ای این محلول را در سطح معبر می ریزد، بزرگراه امام علی(ع) و بزرگراه بابایی از جمله معابر مجهز به این دستگاه هستند.

امراللهی ادامه داد: از ابتدای آذر ماه کیسه های شن و نمک در مخازن زرد رنگ در سطح منطقه گذاشته می شوند همچنین این کیسه ها در اختیار مدارس، مساجد و دیگر اماکن عمومی نیز قرار می گیرد.

معاون خدمات شهری و فضای سبز منطقه یک با اشاره به بارندگی های اخیر اظهار داشت: در زمستان گذشته حدود 60 نقطه آبگیر در سطح منطقه شناسایی شد که مشکلات آنها رفع شد.

وی افزود: هفته گذشته نیز در اتوبان صدر به دلیل عملیات عمرانی مترو، آبگرفتگی در زمان بارندگی ایجاد شده بود که برطرف و کانال آسیب دیده نیز بازسازی شد.