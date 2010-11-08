عشق به موسیقی انگیزه تشکیل گروههای جوان است

شایان شکرآبی ضمن بیان این مطلب درخصوص موانع برگزاری گروه های موسیقی جوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برای تشکیل گروههای موسیقی مراحل سخت و زمان بری را باید طی کرد به همین دلیل گذراندن این مراحل تا صدور مجوز انرژی بسیاری از دست اندرکاران تشکیل گروه های موسیقی می گیرد ، این درحالی است که علاقمندان و فارغ التحصیلان هنر موسیقی برای گذراندن امور زندگی خود و همچنین هنرنمایی مجبور به تشکیل گروه و برگزاری کنسرت هستند.

سرپرست گروه موسیقی نوای شرقی در ادامه افزود : درگذشته آهنگسازان بزرگ موسیقی ایران ،گروههای موسیقی داشتند و کنسرت های متعددی را برگزار می کردند و نوازندگان جوان می توانستند در سایه این گروهها فعالیت کنند اما در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد و یکی از راههای عرضه هنر موسیقی تشکیل گروه هایی با گرایش های مختلف در این حوزه است اما متاسفانه در زمینه هم با مشکلات بسیاری روبرو هستیم .

این نوازنده پیانو در ادامه صحبت های خود به تازه ترین کنسرت گروه نوای شرقی اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده نخستین کنسرت این گروه تازه تاسیس در تاریخ 24 آبان ساعت 21 در تالار وحدت برگزار می شود؛ در این اجرا قطعاتی از آثار آهنگسازان ایرانی مانند درویش خان، فرامرز پایور، به روی صحنه می رود و در ادامه ملودی های موسیقی سنتی با تلفیقی از فضای غربی که آهنگسازی و تنظیم آن را سامان احتشامی به عهده دارد اجرا می شود .

شکرآبی در پایان افزود :بخش دوم کنسرت گروه "نوای شرقی" به اجرای قطعات فولکلور ارمنی، ترکی وکردی اختصاص دارد در این بخش قطعاتی چون "بازار" به آهنگسازی خودم و"سورمه لی" ساخته سینا سلیم زاده به روی صحنه می رود؛ همچنین اجرای قطعه "ایران" اثر دکتر محمد سریر که به یاد استاد محمد نوری نواخته می شود پایان بخش این کنسرت خواهد بود.