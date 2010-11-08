آلودگی هوا در فصل سرما بیشتر احساس می شود / استفاده از ماسک فیبری

به گزارش خبرگزاری مهر، همه ‌ساله با شروع فصل سرما و روشن شدن وسایل گرمازا آلودگی هوا بیشتر احساس می‌شود. این موضوع به این معنی نیست که ما در فصول گرم سال آلودگی نداریم بلکه سرمای هوا باعث می‌شود که ما آلودگی را بیشتر احساس کنیم.

هموطنان در هنگام بروز پدیده آلودگی هوا از ماسک مناسب استفاده کنند. این ماسک باید از جنس فیبر باشد، نه ماسک پارچه‌ای و نه ماسک دندانپزشکی و بعد از هر بار مصرف باید تعویض شود.

بنابراین گزارش، هنگام بروز پدیده آلودگی هوا، فضای داخل خانه هم به اندازه هوای بیرون خانه دچار آلودگی می‌شود که برای جلوگیری از این کار بهتر است، هر روز میزان حرارت وسیله گرمازا را در کمترین حد خود قرار داده تا هوای خانه عوض شود.

این گزارش اضافه می‌کند: در آلودگی هوا، کودکان بیشتر از افراد دیگر آسیب می‌بینند و باید امکانات لازم را برای حفظ سلامتی آنها مهیا کرد.

مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، توصیه کرد: تغذیه مناسب برای کاهش مضرات آلودگی هوا، مهم است و به همین منظور مصرف شیر و ماست کم چرب، میوه‌ها و سبزیجات تازه برای دفع مسمومیت از بدن، به ویژه مسمومیت ناشی از سرب بسیار مفید است.

این گزارش حاکیست: در هنگام بروز پدیده آلودگی هوا، از خوردن فست‌فودها (غذاهای آماده) و مواد غذایی حاوی مواد نگه دارنده مثل چیپس و انواع کنسرو خودداری کنند و به خاطر اینکه ذرات ریز ناشی از آلودگی هوا روی سطح پوست می‌نشینند، بنابراین هنگام شستشوی دست و صورت از آب خالی استفاده نکنند، زیرا این ذرات در صورت آمیخته شدن با آب، ماده اسیدی ضعیفی را ایجاد می‌کند که به مرور باعث پیری زودرس پوست می‌شود.