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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۰

در سومين جشنواره ي ادبي مهرگان در اصفهان صورت مي گيرد :

نقد پست مدرنيسم در شعر توسط دكتر هادي منوري ‍

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : در سومين جشنواره ي ادبي مهرگان در اصفهان دكتر هادي منوري - شاعر معاصر پست مدرنيسم در شعر دهه هاي اخير را به نقد مي كشد.

به گزارش خبرنگار ادبي مهر از اصفهان - يكي از بخش هاي جنبي سومين جشنواره ادبي مهرگان ميزگردهاي ادبي است كه با حضور چهره هاي مطرح ادبيات امروز و علاقه مندان به مباحث ادبي در خلال برنامه هاي جشن سوم شعر و ادب در اصفهان برگزار مي شود.
اين گزارش حاكي است كه يكي از اين برنامه ها سخنراني دكتر هادي منوري - شاعر است كه به نقد و بررسي پست مدرنيسم در شعر دهه هاي اخير اختصاص دارد . وي مي كوشد تا با كالبد شناسي جريان هاي متعدد و نوظهور شعري مانند پست مدرنيسم - ريشه هاي آن را مورد كاوش و بررسي قرار دهد.
گفتني است در چند سال اخير جريان هايي مانند پست مدرنيسم درحوزه ادبيات بيشترين توجه عمومي را در بين شاعران و اهل قلم به خود اختصاص داده است و نزاع لفظي مدافعان و مخالفان اين جريان بارها به عرصه ي مطبوعات - كتاب هاي ادبي و محافل ادبي كشيده شده است. 
کد مطلب 118732

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