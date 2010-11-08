هدف ما تبدیل شهرداری به نهادی اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در مجلس با شاره به فعالیتها و علاقه مندی مدیریت شهری به مسائل فرهنگی،اجتماعی گفت: تبدیل شهرداری به نهادی اجتماعی، دغدغه مهم مدیریت شهری است وامروز پروژه های شهری ما با توجه به این دغدغه طراحی می شوند.

وی نمایشگاه شهرداری در مجلس را اقدامی برای اطلاع یافتن هر چه بیشتر نمایندگان از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران دانست و با اشاره به محدود بودن فضای نمایشگاه گفت:این نمایشگاه به منظور مطلع شدن هرچه بیشتر نمایندگان از اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران برپا شده و خوشحالیم که مورد توجه دوستان قرار گرفته است.

وی گفت: البته حجم فعالیتها آن قدر گسترده است که نتوانستیم همه فعالیتها و محصولات خود را در این نمایشگاه ارائه کنیم و به همین دلیل در ده روز آینده و طی ایام فعالیت نمایشگاه ، اطلاعات در سه مرحله به روز رسانی خواهد شد.