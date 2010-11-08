حزب حاکم آذربایجان از پیروزی خود در انتخابات پارلمانی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج اولیه‌ شمارش آرا نشان می ‌دهد که از ۱۲۵ حوزه‌ انتخاباتی، حزب حاکمِ آذربایجان نوین تاکنون موفق شده در ۷۴ حوزه، اکثریت آرا را از آن خود کند.

در انتخابات دیروز 690 نامزد انتخاباتی برای کسب 125کرسی پارلمانی به رقابت پرداختند.

در همین حال احزاب مخالف "الهام علی ‌اف" رئیس جمهوری آذربایجان و حزب متبوع وی را متهم به تقلب در انتخابات کرده‌ اند.

برخی دیپلمات‌های غربی و احزاب مخالف مدعی تخلفات فاحش در جریان رأی ‌گیری از جمله پر کردن صندوق ها با آراء جعلی و تهدید کارمندان دولت و اجبار آنها به ریختن رأی به نفع حزب حاکم شده اند.

کارشناسان مسائل آذربایجان، نتایج انتخابات روز گذشته این کشور را موجب قدرتمندتر شدن علی اف و حزب آذربایجان نوین می دانند.