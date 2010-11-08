همایش معینه های کاروانها در مکه مکرمه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، حجت الاسلام محمد جواد مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در این همایش ضمن یادآوری نکات لازم در تعامل با زائران به بانوان معینه حاضر در همایش گفت: نکته مهم در هدایت کاروانها فعالیت تیمی و دسته جمعی است و اگر این مسئله را بپذیریریم، بسیاری از مشکلات موجود در کاروانها مرتفع خواهد شد.



معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: زائرین بیشتر از آنکه به معلومات معینه دل ببندند از حسن خلق آنها استفاده می کنند و موارد فراوانی را داشتیم که ارتباط زائر و معینه تا سالها پس از مراسم حج حفظ شده است.



وی خطاب به بانوان معینه تاکید کرد: زندگی یکماهه شما با زائران در طول ایام حج بیشتر از سخنرانیتان موثر است و این هم ریا نیست. اتفاقا کارهای شایسته را باید آشکارا انجام دهید که دیگران درس بگیرند.



وی افزود: مهم این است که امور کاروان به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسد و این که چه کسی این کار را انجام می دهد مهم نیست.



حجت الاسلام مظلومی تاکید کرد: اگر برخی ناهماهنگیها میان روحانی کاروان، معین و معینه ها به دلزدگی برخی زائران منجر شود همه ما مقصریم و باید حواس مان جمع باشد.



امسال در مجموع 1400 روحانی، معین و معینه در کاروانهای کشور حضور دارند که از این تعداد 610 نفر روحانیون شیعه، 50 نفر روحانیون اهل تسنن، 240 نفر معینه و 500 نفر نیز به عنوان معین در کاروانها حضور دارند.



معینه ها، بانوان دارای تحصیلات حوزوی هستند که در هدایت فکری کاروانها به روحانی کاروان کمک می کنند.