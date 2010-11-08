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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

لیست ساختمانهای ناایمن پایتخت در سایت 125 اعلام می شود

لیست ساختمانهای ناایمن پایتخت در سایت 125 اعلام می شود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران با بیان اینکه بزودی لیست ساختمانهای ناایمن شهر تهران از طریق سایت 125 اعلام می شود، گفت: تاکنون 450 ساختمان به دلیل نا ایمن بودن نتوانستند پایان کار خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی بیگی افزود: با توجه به این مسئله که ضمانت اجرایی طرح رتبه بندی ساختمانهای نا ایمن به عهده سازمان آتش نشانی بوده، این سازمان در این مورد اقدامات لازم را پیش بینی کرده و در حال اجرای آنها است تا ساختمانهای نا ایمن شهر تهران به دلیل عدم اخذ پایان کار، نقصهای ایمنی خود را رفع کنند.

وی ادامه داد: از این پس آدرس، مشخصات، عکس و معایب ساختمانهای نا ایمن روی سایت 125 ثبت می شود و این اقدام ادامه خواهد داشت تا این ساختمانها نقوص خود را به طور کامل برطرف کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران اضافه کرد: همچنین به ساختمانهایی که تاکنون به دلیل نبود ایمنی نتوانستند پایان کار کسب کنند، یک وقت چند ماهه داده می شود تا این معایب را اصلاح کنند و ساختمانشان را ایمن کنند و چنانچه اقدامات لازم را در این زمینه انجام ندهند، اسامی آنها نیز روی سایت 125 ثبت می شود.

کد مطلب 1187327

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