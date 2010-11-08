لیست ساختمانهای ناایمن پایتخت در سایت 125 اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی بیگی افزود: با توجه به این مسئله که ضمانت اجرایی طرح رتبه بندی ساختمانهای نا ایمن به عهده سازمان آتش نشانی بوده، این سازمان در این مورد اقدامات لازم را پیش بینی کرده و در حال اجرای آنها است تا ساختمانهای نا ایمن شهر تهران به دلیل عدم اخذ پایان کار، نقصهای ایمنی خود را رفع کنند.

وی ادامه داد: از این پس آدرس، مشخصات، عکس و معایب ساختمانهای نا ایمن روی سایت 125 ثبت می شود و این اقدام ادامه خواهد داشت تا این ساختمانها نقوص خود را به طور کامل برطرف کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران اضافه کرد: همچنین به ساختمانهایی که تاکنون به دلیل نبود ایمنی نتوانستند پایان کار کسب کنند، یک وقت چند ماهه داده می شود تا این معایب را اصلاح کنند و ساختمانشان را ایمن کنند و چنانچه اقدامات لازم را در این زمینه انجام ندهند، اسامی آنها نیز روی سایت 125 ثبت می شود.