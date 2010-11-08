به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش "بودجه ریزی در ترکیه" آمده است: فرآیند تنظیم بودجه در ترکیه متمرکز است به این معنی که فرآیند تنظیم بودجه از بالا به پائین از طریق شورای عالی برنامهریزی هدایت می شود که ریاست این شورا با نخست وزیر بوده و اعضای شورا را او انتخاب میکند.
فرآیند تنظیم بودجه بدین صورت است که در هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی واحدی وجود دارد که وظیفهاش ارائه طرحهای جدید و یا تخصیص مجدد منابع میان دستگاههای متنوع وابسته به وزاتخانهها است. برهمین اساس می توان گفت فرآیند تدوین بودجه در ترکیه یکپارچه نیست، به این معنی که مقام بودجهای واحدی وجود ندارد که مسئولیت تمامی هزینه های بودجهای را به عهده گیرد.
اما در گزارش بودجه ریزی عملیاتی در سوئد آمده است: شیوه اصلی کنترل در ادارات دولتی سوئد مبتنی بر کنترل اقتصادی است. هم چنین در این کشور کنترل مالی، در راستای تبیین چارچوبهای اقتصادی هزینه سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد. در مواقعی نیز که فعالیتها و عملکردهای دولت تحت ارزیابی و پیگیری قرار میگیرد، نتایج، هم بر حسب اهداف بدست آمده و هم میزان منابع صرف شده، ارزیابی میگردند.
براساس این گزارش، مبنای نظام مدیریت عملکرد آن است که نظام مذکور میبایست با فعالیتهای مشخص سازگار باشد. همچنین اهدافی که دولت برای سازمانهای مشخص تدوین می¬کند منعکس کننده اهداف در سطوح حوزه برنامهای و حوزههای فعالیت است.
این گزارش می افزاید: سازمانها در گزارش سالانه خود، صورت وضعیت عملیات را هم بر حسب عملکرد و هم برحسب هزینه های عملیاتی ارائه میدهند. مذاکرات منظم که در خصوص نتیجه و هدف که یکبار در سال بین وزارتخانه و مدیریت سازمان زیر مجموعه آن انجام میگیرد، جزئی از فرآیند بودجه سالانه محسوب میشود، مکانیسمی برای پاسخگویی سازمانها به وزارتخانههای مسئول فراهم میکنند.
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