به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش "بودجه ریزی در ترکیه" آمده است: فرآیند تنظیم بودجه در ترکیه متمرکز است به این معنی که فرآیند تنظیم بودجه از بالا به پائین از طریق شورای عالی برنامه‌ریزی هدایت می شود که ریاست این شورا با نخست وزیر بوده و اعضای شورا را او انتخاب می‌کند.

فرآیند تنظیم بودجه بدین صورت است که در هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی واحدی وجود دارد که وظیفه‌اش ارائه طرحهای جدید و یا تخصیص مجدد منابع میان دستگاه‌های متنوع وابسته به وزاتخانه‌ها است. برهمین اساس می توان گفت فرآیند تدوین بودجه در ترکیه یکپارچه نیست، به این معنی که مقام بودجه‌ای واحدی وجود ندارد که مسئولیت تمامی هزینه های بودجه‌ای را به عهده گیرد.

براساس این گزارش، امضای موافقنامه موقت با صندوق بین المللی پول که به موجب آن ترکیه متعهد شد که یک مازاد اولیه‌ای معادل 5/6 درصد تولید ناخالص ملی‌اش در بخش عمومی بوجود آورد، به این کشور کمک کرد تا حمایت سیاسی و عمومی را در ایجاد اصلاحات عمده و تلاش برای تثبیت مالی بدست آورد و اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند.

در ضمن شروع مذاکرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که از سال 2000 میلادی آغاز شد، نیز برای برداشتن گامهای بعدی اصلاحات، بسیار مفید بوده و به این کشور کمک کرده تا سیستم حساب های مالی خود را به سیستم حساب های مالی بین المللی نزدیک کند.

تغییر طبقه بندی بودجه، بخشی از اصلاحات بودجه‌ریزی در ترکیه بود که در آغاز به صورت آزمایشی در شش وزارتخانه و دستگاه دولتی در سال 2002 به اجرا درآمد و تا پایان سال 2004 به کل کشور تعمیم داده شد. به موجب این طبقه بندی جدید، بودجه در چهار سطح رسمی و نهادی، عملکردی، مالی و اقتصادی صورت می‌گیرد. در بودجه سال 2006 حدود 34500 ردیف بودجه ای وجود داشته و در طول اجرای بودجه، انعطاف پذیری مدیران و نحوه تخصیص مجدد منابع از اهمیت زیادی برخوردار گردید.



اما در گزارش بودجه ریزی عملیاتی در سوئد آمده است: شیوه اصلی کنترل در ادارات دولتی سوئد مبتنی بر کنترل اقتصادی است. هم چنین در این کشور کنترل مالی، در راستای تبیین چارچوبهای اقتصادی هزینه سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد. در مواقعی نیز که فعالیتها و عملکردهای دولت تحت ارزیابی و پیگیری قرار می‌گیرد، نتایج، هم بر حسب اهداف بدست آمده و هم میزان منابع صرف شده، ارزیابی می‌گردند.



براساس این گزارش، مبنای نظام مدیریت عملکرد آن است که نظام مذکور می‌بایست با فعالیتهای مشخص سازگار باشد. همچنین اهدافی که دولت برای سازمانهای مشخص تدوین می¬کند منعکس کننده اهداف در سطوح حوزه برنامه‌ای و حوزه‌های فعالیت است.

بودجه دولت در حال حاضر به 48 حوزه برنامه‌‍ای طبقه‌بندی شده است. حوزه برنامه‌ای در حدود 90 درصد مخارج دولت را تشکیل می‌دهد.



این گزارش می افزاید: سازمانها ‌در گزارش سالانه خود، صورت وضعیت عملیات را هم بر حسب عملکرد و هم برحسب هزینه های عملیاتی ارائه می‌دهند. مذاکرات منظم که در خصوص نتیجه و هدف که یکبار در سال بین وزارتخانه و مدیریت سازمان زیر مجموعه آن انجام می‌گیرد، جزئی از فرآیند بودجه سالانه محسوب می‌شود، مکانیسمی برای پاسخگویی سازمانها به وزارتخانه‌های مسئول فراهم می‌کنند.

گزارشهای سالانه سازمانها که مشتمل بر اطلاعات مرسوم حسابداری مالی و صورت وضعیت عملیات آنها است، از طریق نهاد عالی حسابرسی که زیر نظر پارلمان اداره می‌شود، مورد ارزیابی و رسیدگی‌های مستقل قرار می‌گیرد.

گزارشهای سالانه به دولت و کمیسیونهای تخصصی پارلمان ارائه می‌شود. گزارشهای حسابرسی شده نیز عمدتا به وزارتخانه‌ها و سازمانهای زیر مجموعه آنها ارائه می شوند.