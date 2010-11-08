سه فرش گل در حاشیه بزرگراه مدرس گسترده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانجانی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به فصل پاییز و محدودیت گلهای فصلی با استفاده از انواع گل در گونه های بنفشه، ابری نقره ای، همیشه بهار و گل کلم سه فرش گل مزین به اسماء مبارکه یا امام علی (ع)، یا زهرا (س) در ضلع شرقی بزرگراه گسترده شده و عملیات واکاری نیز در فرش گل مزین به اسماء متبرکه یا حسین(ع) در حال انجام است.

وی افزود: در این اقدام با تنظیم رنگ بندی و چیدمان نشا گل ها طرح های زیبا ایجاد شده است که می تواند در ایجاد آرامش بصری تاثیرگذار باشد.