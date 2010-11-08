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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

سه فرش گل در حاشیه بزرگراه مدرس گسترده شد

سه فرش گل در حاشیه بزرگراه مدرس گسترده شد

همزمان با سالروز ازدواج امام علی (ع) و فاطمه (س) و توسعه فضای سبز و به منظور ارتقا زیبایی بصری بدنه بزرگراه ها، سه فرش گل به مساحت 350 متر مربع در حاشیه بزرگراه مدرس بعد از پل حقانی تهران گسترده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانجانی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به فصل پاییز و محدودیت گلهای فصلی با استفاده از انواع گل در گونه های بنفشه، ابری نقره ای، همیشه بهار و گل کلم سه فرش گل مزین به اسماء مبارکه یا امام علی (ع)، یا زهرا (س) در ضلع شرقی بزرگراه گسترده شده و عملیات واکاری نیز در فرش گل مزین به اسماء متبرکه یا حسین(ع) در حال انجام است.

وی افزود: در این اقدام با تنظیم رنگ بندی و چیدمان نشا گل ها طرح های زیبا ایجاد شده است که می تواند در ایجاد آرامش بصری تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 1187330

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