پیروزی جمهوریخواهان و سرنوشت شوم تر در انتظار اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در تحلیلی درباره انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا نوشت: نتایج انتخابات کنگره آمریکا حاکی ازآن است که فلسطینی ها تنها طرفی هستند که از همه بیشتر از این انتخابات متضرر شدند و در مقابل صهیونیستها هم تنها طرفی هستند که از این انتخابات بیشترین استفاده را می برند، چرا که نتانیاهو از نتایج این انتخابات به شدت استقبال کرد.

الدستور درادامه می نویسد: حال سوال اینجاست که موضعگیری اوباما درباره مسئله فلسطین بعد از پیروزی جمهوریخواهان و طرفداران صهیونیستها چه خواهد بود؟ قبل از هرچیزی باید گفت که اوباما در دوره اول ریاست جمهوری اش با توجه به تعاملش با مسئله فلسطین ثابت کرد که رئیس جمهوری ضعیف است چرا که در نهایت تحت دیکته نتانیاهو قرار گرفت و نتوانست صهیونیستها را به توقف شهرک سازی متقاعد سازد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی دو راه بیشتر در برابر اوباما وجود ندارد؛ اول اینکه کم رنگ شدن نقش آمریکا تا زمان پایان دوره ریاست جمهوری اش و دوم اینکه به همسویی با جمهوریخواهان پناه ببرد آن هم از طریق ادامه حمایتش از اسرائیل و تحت فشار قرار دادن بیشتر فلسطینی ها و اعراب برای امتیاز دهی بیشتر به ویژه عادی سازی با دشمن صهیونیستی.

آنچه از موضعگیری های دولت اوباما به خاطرمان می آید این است که تاکنون جرات موضعگیری قوی که اسرائیل را وادار به اجرای قطعنامه های بین المللی کند نداشته و در مقابل اوباما در همه سخنرانی هایش بر حمایت واشنگتن از اسرائیل از این حیث که این رژیم جزئی از امنیت آمریکا به شمار می رود، تاکید کرده است.

الدستور در پایان می نویسد: نتایج انتخابات آمریکا بر این موضوع تاکید دارد که جانبداری کنگره به دشمن صهیونیستی از قبل بیشتر خواهد شد و فشارها بر تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین کشورهای عربی برای عقب نشینی بیشتر افزایش می یابد و این خود بیانگر آن است که آینده ای خطرناک و بلکه سیاه تر در انتظار اعراب است.