به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پکن که سال 1990 میزبان بازی‌های آسیایی بود، گوانگجو دومین شهر چین است که برگزار کننده این رویداد بزرگ خواهد بود. رویدادی که نزدیک به 6 دهه از آغاز آن می‌گذرد و امسال برای شانزدهمین بار با حضور ورزشکارانی از سراسر قاره کهن برگزار خواهد شد.

گوانگجو تنها نیست

بعد از اینکه شهرهایی مانند امان اردن، کوالالامپور مالزی و سئول کره‌جنوبی به دلایلی مانند بالا بودن هزینه‌های برگزاری بازی‌ها یا میزبانی در سال‌هایی نه چندان دور، از گرفتن امتیاز برگزاری شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی کناره‎گیری کردند، حق میزبانی این دوره بازی‌ها به گوانگجو رسید. انتخاب گوانگجو به عنوان میزبان شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی اول ژانویه سال 2004 انجام شد اما حق میزبانی به طور رسمی در جریان بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر به این شهر اعطا شد. البته گوانگجو به تنهایی میزبان بازی‌های آسیایی 2010 نیست. شهرهای "دونگوان"، "فوشان" و "شانوی" که در همسایگی گوانگجو قرار دارند نیز در برگزاری این دوره از بازی‎های آسیایی شریک هستند.

چینی‏ها با در اختیار داشتن ورزشگاه‎های مجهز آماده برگزاری شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی هستند

این بزرگترین رویداد تاریخ بازی‌های آسیایی است

از سال 1951 که هندی‌ها در شهر دهلی نو برگزارکننده نخستین دوره بازی‌های آسیایی بودند تا به امروز که در آستانه آغاز شانزدهمین دوره این بازی‌ها هستیم، ورزشکاران زیادی در رقابت‌های مختلف مربوط به بازی‌های آسیایی شرکت داشته‌اند. اما به حداکثر رسیدن ورزشکاران، رشته‎ها و ماده‎های مربوط به آنها برای بازی‎های آسیایی 2010، این دوره بازی‎ها را به بزرگترین رویداد تاریخ بازی‎های آسیایی تبدیل کرده است.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در قالب 476 ماده در 42 رشته (28 رشته المپیکی و 14 رشته غیرالمپیکی) برگزار می‌شود. 10156 ورزشکار نیز در این بازی‎ها شرکت دارند. این ورزشکاران در قالب 4202 تیم از 45 کشور آسیایی به گوانگجو سفر می‌کنند. کاروان ورزش ایران نیز 370 ورزشکار را برای حضور در این بازی‌ها معرفی کرده است.

انتخاب نماد بازی‌ها از روی شهر "بزها"

گوانگجو به شهر بزها معروف است. به همین دلیل پنج عروسک به شکل بز به عنوان نماد شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی انتخاب شده است. "اژیانگ"، "آهه"، "آرو"، "آیی" و "لی یانگ یانگ" نام عروسک‌های ویژه بازی‌های آسیایی 2010 هستند.

"اژیانگ"، "آهه"، "آرو"، "آیی" و "لی یانگ یانگ" نماد بازی‌های آسیایی هستند

هزینه میلیاردی چینی‌ها برای یک میزبانی بزرگ

در ماه مارس سال 2005 "لین شوسن"، شهردار وقت گوانگجو اعلام کرده بود که برگزاری بازی‌های آسیایی بیشتر از 2 میلیارد یوآن هزینه در بر نخواهد داشت با این حال بعدها بودجه هزینه شده در این زمینه 200 میلیارد یوآن اعلام شد. البته رقم دقیق مربوط به هزینه صرف شده برای بازی‌های آسیایی 2010 در نشست خبری "وان جینگ لیانگ"، شهردار گوانگجو اعلام شد. در نشست خبری 13 اکتبر سال جاری میلادی شهردار گوانگجو اعلام شد که بازی‌های آسیایی و پارآسیایی 6/122 میلیارد یوآن معادل 17 میلیارد دلار هزینه در برداشته است. از این مبلغ 109 میلیارد یوآن برای زیر ساخت‌ها، 3/6 میلیارد یوآن برای ساخت و بازسازی زمین‌ها و 3/7 میلیارد یوآن برای کارهای اجرایی هزینه شده است.

مشعل بازیها روی "دیوار چین" روشن شد

از مشعل ویژه شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در ماه مارس 2010 رونمایی شد. این مشعل که 98 گرم وزن دارد و 70 سانتی متر هم طول آن است 9 اکتبر بر روی دیوار چین روشن شد اما حرکت آن از 12 اکتبر آغاز شد تا طی یک پروسه یک ماه با گذر از شهرهای اطراف گوانگجو، در روز افتتاحیه به محل برگزاری این مراسم برسد. تاکنون مشعل ویژه بازی‌های آسیایی از 21 شهر و از جمله "شعبه بهشت" چین عبور کرده است. ابتدا 2010 نفر برای حمل مشعل معرفی شده بودند اما در نهایت تعداد آنها به 2068 نفر رسید.

نمایی از مراسم حمل مشعل ویژه شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی

مسیر حرکت مشعل ویژه شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی

افتتاحیه‌ای برای شگفتی دنیا

اگر چه تا به امروز رقابت برخی رشته‌های شرکت کننده در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی آغاز شده است اما این بازی‌ها 12 نوامبر (21 آبان ماه) با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می شود. مراسم افتتاحیه این دوره از بازی‌های آسیایی ساعت 20:04 (به وقت محلی) در جزیره "های زین شا" با حضور 7 هزار نفر آغاز می شود. مسئولیت برگزاری مراسم افتتاحیه برعهده "چن ویا" است که در بازی‌های المپیک 2008 پکن نیز به عنوان دستیار اجرایی برگزاری مراسم افتتاحیه حضور داشت. وی طی گفتگویی اعلام کرده بود که مراسم افتتایه شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی دنیا را به شگفتی وا می دارد.

چینی‌ها به دنبال رکورد شکنی هستند

977 ورزشکار چینی در 41 رشته ورزشی و 477 رویداد شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی شرکت دارند. آنها قصد دارند برای تکرار عنوان قهرمانی گذشته خود دست به یک رکورد شکنی از نظر کسب مدال بزنند. "دیو ان شی جی" معاون ورزش چین و سرپرست کاروان ورزش این کشور گفته است که می‎خواهیم ورزشکاران‌مان با یک روحیه مبارزه‌ای و ورزشکاری در این بازی‌ها شرکت وموقعیت خود را در رده بندی بهتر از گذشته حفظ کنند. البته ما باید به عنوان میزبان از پاک بودن تیم‌های خود از هرگونه مواد نیروزا اطمینان داشته باشیم. خصوصا اینکه این دوره از بازی‎های آسیایی را به عنوان بخش مهمی از برنامه‎های آماده سازی برای بازی‌های المپیک 2012 لندن در نظر داریم.

چین با کسب 165 طلا ،88 نقره و 63 برنز در صدر جدول پانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی قطر قرار گرفت.