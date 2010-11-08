تردید میان عشق و مهاجرت در "کسوف"

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بود که گروه تئاتر "پوشه" نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک وزن" را با فضایی کمدی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. در آن نمایش که با حضور بازیگرانی چون هدایت هاشمی، افشین هاشمی، خسرو احمدی و نگار عابدی اجرا شد، آقاخانی با نگاه به اتفاقات روز جامعه فضایی متفاوت را در کارنامه کاری خود و گروه تئاتر "پوشه" تجربه کرد.



این بار این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر باز هم به سراغ فضایی متفاوت رفته و این فضای متفاوت را در اثری با عنوان "کسوف" به تصویر کشیده است. "کسوف" داستانی معاصر دارد و در شرایطی از وضعیت اجتماعی ایران روایت می‌شود که عرصه را برای برخی مهاجرین به داخل کشور سخت کرد. آقاخانی در "کسوف" سعی دارد موضوع عشق و مهاجرت و هرمان ابدی جوامع بشری جنگ‌زده را به تصویر بکشد و به شعری تراژیک دست پیدا کند.



وقتی در پلاتوی شماره یک مجموعه تئاتر شهر به تماشای تمرین نمایش "کسوف" نشستیم گروه در حال تمرین صحنه‌هایی از نمایش بود. حمیدرضا آذرنگ و نسیم ادبی از چهره‌های شناخته شده بازیگری تئاتر در شکل و شمائلی نسبتا متفاوت از نقش آفرینی‌های پیشین خود در میان صحنه حضور داشتند.







حمیدرضا آذرنگ و نسیم ادبی





آذرنگ در پشت پارچه‌هایی فرضی ایستاده بود و با اشتیاق به آوای نسیم ادبی گوش می‌داد. ادبی از حضور او بی‌خبر بود و وقتی از این موضوع مطلع شد با جیغی از جا برخواست و گفت: یا پنج تن. باز دوباره پیدات شد. چی از جون من میخوای؟



آذرنگ با حالتی ترسیده پاسخ داد: هراس نکن بانو، غرض عرض مرام بود. تشر نکن.



ادبی با غرولندی زیر لب مشغول کار و شستن ظرف می‌شود. نیم نگاهی به آذرنگ می‌اندازد و زیر لب می‌گوید: کارگری می‌کنی این دور و برا؟



لبخندی روی صورت آذرنگ نمایان می‌شود و محتاط چند گامی به ادبی نزدیک می‌شود. از حال و هوای این صحنه از نمایش اینگونه برداشت می‌شود که آذرنگ دلباخته زنی به نام ثریا است که نسیم ادبی ایفاگر نقش آن است. هر دو بازیگر با دریافت فضای مورد نظر کارگردان و با استقاده از توانایی‌های خود بازی متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.



آقاخانی در نمایش "کسوف" هم به تجربه بازیگری خود ادامه داده و در این نمایش هم به ایفای نقش پرداخته است. در صحنه‌ای دیگر از تمرین نمایش آقاخانی و آذرنگ در صحنه قرار گرفتند. آقاخانی با نگاه و لحنی سرد آذرنگ را خطاب قرار داد و بی‌اعتنا به او گفت: هنوز جواب منو ندادی.



آذرنگ: جواب؟



آقاخانی: اگه تروریست نیستی، قاچاقچی نیستی، نیت خلاف نداشتی، چرا از مرز رد شدی؟



آذرنگ بعد از سکوتی طولانی و در حالیکه ترسیده جواب داد: آقاجان به خاطر ثریا.



در تمام لحظاتی که گروه در حال تمرین است، نورالدین حیدری‌ماهر دستیار کارگردان و برنامه ریز نمایش به همراه هومن خدادوست حضور داشته و هماهنگی‌های لازم را برای تمرین نمایش انجام می‌دادند. گروه به دلیل نزدیکی به زمان اجرای عمومی به صورت فشرده تمرینات خود را ادامه می داد.



آقاخانی معتقد است که نمایش "کسوف" کار لطیف و انسانی خاصی است و روی شاعرانه گی متن تلاش بسیار شده است و امیدوار است که اثر به توفیقی نسبی با مخاطب و انتقال مفاهم مورد نظر دست پیدا کند. وی درباره تجربه جدید گروه تئاتر "پوشه" گفت: نمایش "کسوف" مثل نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک وزن" از نظر فرم و محتوا و شکل اجرا تجربه‌ای متفاوت است. یعنی نظیرش در میان کارهای دیگر گروه تئاتر "پوشه" وجود ندارد.



سرپرست گروه تئاتر "پوشه" یادآور شد: شاید در میان متن‌های من به لحاظ فرم بتوان مشابهت‌هایی بین نمایشنامه "کسوف" با یک یا دو نمایشنامه دیگر من دید ولی آن کار را با کارگردانی خود یا کاری از گروه تئاتر به صحنه نبرده ایم. از دید خودم نمایشنامه "کسوف" یکی از بخش‌های تریلوژی درباره مفهوم مهاجرت، مرز، جنگ و چیزهایی نظیر اینکه روابط انسانی بشر و عشق بشری را تحت الشعاع قرار می‌دهد، است و دوست دارم به آن بپردازم.



آقاخانی اجرای نمایش "کسوف" را تجربه‌ای متفاوت برای تماشاگران و علاقمندان به تئاتر که آثار گروه تئاتر "پوشه" را پیگیری می‌کنند دانست و گفت: مطمئنم مثل نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک وزن" تماشاگرانی که کارهای ما را پیگیری می‌کنند حس خواهند کرد تجربه ای مشابه با "کسوف" را در گروه "پوشه" ندیده اند. تنها رویکرد معاصر و اجتماعی "کسوف" مثل باقی آثار گروه است.



نمایش "کسوف" از روز دوشنبه 17 آبان‌ماه ساعت 19:45 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. این نمایش روزهای 18 تا 21 آبان ماه هر روز در دو نوبت 18:15 و 19:45 به صحنه می‌رود.



افشین هاشمی مشاور متن، لادن سیدکنعانی طراح صحنه و لباس، محسن میرزایی آهنگساز، ارسلان آقاخانی طراح پوستر و بروشور، هلن بهرامی منشی صحنه و امیر هاشمی مدیر صحنه نمایش "کسوف" هستند.