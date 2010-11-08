آفریقای جنوبی 5/3 میلیارد دلار از جام جهانی سود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دنی جوردن، رئیس کمیته برگزارکننده رقابت های جام جهانی 2010، گفت این مبلغ در حالی عاید آفریقای جنوبی می شود که آلمانی ها از برگزاری جام جهانی 2006 مبلغ 8/2 میلیارد دلار سود کردند. طبق گفته جوردن ، آفریقای جنوبی شک و تردیدهایی که در خصوص توانایی قاره آفریقا در خصوص برگزاری رقابت های جام جهانی وجود داشت را نیز از میان برد.

بر پایه گزارش "غنا نیوز ایجنسی"، جوردن در نشست خبری دوربان آفریقای جنوبی که با حضور خبرنگاران برگزار می شد با بیان این موضوع اعلام کرد که این کشور نه تنها در بحث مالی، موفقیت آمیز عمل کرد بلکه تنها کشور در تاریخ رقابت ها بود که زیرساخت ها و وسایل ارتباطی را زودتر از موعد مقرر آماده کرد.

جوردن اظهار داشت: در جام جهانی آفریقای جنوبی پایین ترین نرخ جنایت را شاهد بودیم حال آنکه پیش بینی می شد شاهد بالاترین نرخ جنایت در حین برگزاری این رقابت ها باشیم. در حقیقت ما تمامی خواسته ها و تقاضاها را برآورده کردیم و از این حیث، موفق ترین بودیم.

وی در ادامه افزود که برگزاری رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، فرصت خوبی بود تا نگاه های منفی از روی آفریقایی ها برداشته شود. جوردن گفت: ما به قاره مان افتخار می کنیم که چنین رویدادی را با این کیفیت برگزار کرد.

در پایان رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ، تیم اسپانیا با شکست هلند برای نخستین بار به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.