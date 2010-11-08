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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

تشکری هاشمی خبر داد:

آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت برای اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها

آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت برای اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها

معاون شهردار تهران در آستانه اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها از آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت برای همراهی و همکاری کامل برای اجرای این طرح ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی گفت: تدبیر شهردار تهران، هماهنگی کامل با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در تمامی بخشها است و به این منظور در بخش حمل و نقل عمومی نرخ کرایه اتوبوس و مترو هیچگونه افزایشی پیدا نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه اراده مدیریت شهری بر آن است تا شهروندان با اجرای طرح مذکور در استفاده از وسایل نقلیه عمومی متحمل پرداخت هزینه بیشتری نشوند، افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی با تمام توان و ظرفیت برای اجرای هر چه بهتر این طرح ملی آماده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تمهیدات در نظر گرفته به منظور جلوگیری از افزایش نرخ کرایه شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی خبر داد و اظهار کرد: نسبت به پیش‌بینی اقدامات حمایتی از شرکتهای حمل و نقل خصوصی مانند امکان تبلیغات بر روی بدنه و سقف تاکسیها با هماهنگی شورای عالی ترافیک اقدام شده است.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان تاکسی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به حمایت ویژه نیاز دارند، تصریح کرد: هر گونه افزایش نرخ کرایه تاکسی صرفاً با مجوز شورای شهر تهران مجاز خواهد بود و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی می‌‌شود.

کد مطلب 1187342

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