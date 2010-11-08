به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو به همراه علی کفاشیان ظهر امروز برای افتتاح ورزشگاه پانزده هزار نفری خلیج فارس بندرعباس و تماشای بازی دو تیم لیگ دسته اولی آلومینیوم هرمزگان و استقلال اهواز از سری رقابت های لیگ دسته اول باشگاههای کشور ظهر امروز راهی بندرعباس خواهند شد. این مسابقه ساعت 30/14 انجام خواهد شد و یکی از بازیهای حساس رقابتهای لیگ یک محسوب می شود.