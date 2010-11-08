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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

سعیدلو و کفاشیان امروز عازم بندرعباس می‌شوند

سعیدلو و کفاشیان امروز عازم بندرعباس می‌شوند

رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس فدراسیون فوتبال به منظور افتتاح ورزشگاه پانزده هزار نفری خلیج فارس بندر عباس ظهر امروز دوشنبه عازم این شهر می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو به همراه علی کفاشیان ظهر امروز برای افتتاح ورزشگاه پانزده هزار نفری خلیج فارس بندرعباس و تماشای بازی دو تیم لیگ دسته اولی آلومینیوم هرمزگان و استقلال اهواز از سری رقابت های لیگ دسته اول باشگاههای کشور ظهر امروز راهی بندرعباس خواهند شد. این مسابقه ساعت 30/14 انجام خواهد شد و یکی از بازیهای حساس رقابتهای لیگ یک محسوب می شود.

کد مطلب 1187343

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