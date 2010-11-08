کشفیات سرقت در ایلام 178 درصد افزایش یافت

علی ناصر درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون کشفیات انواع سلاح جنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: مجموعه پرسنل انتظامی استان به منظور رفاه حال مردم و جلوگیری از نگهداری سلاح غیرمجاز فضای ناامنی را برای دارندگان سلاح غیرمجاز ایجاد کرده است و با دارندگان سلاح غیر مجاز به شدت برخورد می کنند.

این مسئول از دستگیری سارق حرفه ای منازل استان ایلام خبر داد و گفت: با تلاش کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت این پلیس موفق شدند در یک عملیات پلیسی عامل چندین فقره سرقت منازل را شناسایی و دستگیر کنند.

درویشی با اشاره به اینکه متهم تاکنون به سه فقره سرقت اعتراف کرده است، افزود: پلیس آگاهی و دیگر رده های انتظامی استان با اجرای طرح مقابله با سارقان طی چند روز گذشته موفق شدند 20 سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

وی سرقتها را ناشی از کم توجهی مالباختگان عنوان کرد و اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی در حفظ و نگهداری اموال اعم از مغازه و خودرو باعث می شود که فرصت سوء استفاده از مجرمان گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه درهفت ماهه اول سال جاری 178 درصد کشفیات سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است ، خاطرنشان کرد : این نشان دهنده این است که پلیس فضای امنی را برای مردم و فضای ناامنی را برای سارقان ایجاد کرده است.