400 واحد مسکن مهر در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان یاد آور شد: پیشرفت فیزیکی این واحدها تا کنون 47 درصد است و تمام واحدهای این سایت به صورت چهار طبقه و در قالب گروهی احداث می شود.

رئوفی نژاد اظهار داشت: عملیات اجرایی بیش از 60 درصد قطعات واگذار شده آغاز شده است و تا هفته آینده نباید واحد بلاتکلیفی در این سایت وجود داشته باشد.

وی بر لزوم تسریع روند ساخت مسکن های مهر تاکید کرد و گفت: تعهد همه دستگاه های مرتبط با این موضوع مشخص است و واحدهای مسکونی مهر باید هر چه سریعتر ساخته شوند چرا که در پایان سال 90 جشن خانه دار شدن همه واجدان شرایط مسکن مهر برگزار خواهد شد.

استاندار زنجان با اشاره به طرح واحدهای گروهی مسکن مهر خاطر نشان کرد: اگر در طی دو ماه عملیات اجرایی این زمین های گروهی آغاز نشود و طرفین به توافق نرسند طبق قانون خلع ید صورت می گیرد.

رئوفی نژاد خواستار اطلاع رسانی در خصوص احیای واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده شد و افزود: تاکنون 400 نفر اقدام به نوسازی مسکن و دریافت تسهیلات کرده اند و بسیاری هنوز اقدام به این کار نکرده اند که ممکن است به دلیل عدم اطلاع آنان باشد.

وی به واحدهایی با مساحت زیر 150 متر مربع اشاره و تصریح کرد: باید راهکاری برای واحدهایی با مساحت کمتر از 150 و 48 متر مربع اتخاذ شود تا بتوانند اقدام به احیای مسکن خود کنند.

رئوفی نژاد یادآور شد: زنجان جزو سه استان برتر کشور در زمینه جذب بیشتر از سهمیه در اصلاح بافت فرسوده است.