کشف یک نقص ژنتیکی مرتبط با اوتیسم و اسکیزوفرنی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "دنیل مورنو د- لوکا" از دپارتمان ژنتیک انسانی دانشگاه اموری ژنومیک DNA بیش از 23 هزار بیمار مبتلا به اوتیسم و اسکیزوفرنی را با هدف شناسایی دوتایی شدن DNA یا نقصهایی چون "دگرگونی در تعداد رونویسی ها" (CNV ) مورد بررسی قرار دادند.

اولین نتایج حائز اهمیت این تحقیقات نشان داد که بر روی کروموزومهای 17 و 24 بسیاری از بیماران نقص CNV وجود دارد.

درحالیکه نقص CNV در 52 هزار و 448 فرد گروه کنترل مشاهده نشد که کسب این نتیجه از نظر آماری بسیار حائز اهمیت بود.

نتایج این بررسیها نشان داد که حاملان این نقص نسبت به گروه افراد عادی با احتمال 58/13 برابر خطر توسعه اوتیسم یا اسکیزوفرنی مواجهند.

براساس گزارش تلگراف، ژنی که در این تحقیق شناسایی شد HNF1B نام دارد. این ژن در منطقه کروموزمی 17q12 واقع شده و یکی از 15 ژن حاضر در این منطقه است.

پژوهشهای حاضر بر روی این ژن همچنین می توانند با کیستهای کلیوی و سندروم دیابت مرتبط باشند و اغلب کسانی که از این بیماریها رنج می برند با خطر بروز اختلالات تاخیر توسعه نورونی (اوتیسم) و اسکیزوفرنی نیز روبرو هستند.