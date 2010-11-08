19 فقره سیل در آذربایجان شرقی رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد محمدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این استان سومین استان سیل‌خیز کشور است، اظهار داشت : با توجه به این مهم، توجه به سیل و پیشگیری از خسارات ناشی از این حادثه غیرمترقبه ضروری است .

وی در تشریح علل افزایش وقوع سیل در استان گفت : گسترش شهرنشینی، افزایش میزان دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها، افزایش حجم چرای بی‌رویه و بیش از حد مجاز مرتع و از بین رفتن جنگل‌ها از جمله علل اصلی افزایش آمار وقوع سیل در آذربایجان شرقی است .

وی افزود : در آذربایجان شرقی و در بازه زمانی 70 ساله در فاصله سال‌های 1305 تا 1375 شمسی 180 مورد وقوع سیل ثبت شده، در حالیکه این رقم در فاصله‌های سال‌های 76 تا 88 و در مدت 12 سال به 177 مورد رسیده است .

معاون شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یادآور شد : تغییر مصالح به کار رفته در ساخت و توسعه شهرها و منازل آن از خاک به آسفالت و بتن موجب شده که ضریب نفوذپذیری این مصالح در برابر بارش باران کاهش یافته و مناطق شهری در عمل به سدی برای جمع و جاری شدن آب ناشی از بارش تبدیل شوند .