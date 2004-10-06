سازمانها بايد با تكنولوژي روز هماهنگ شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس مهدي چمران در همايش نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از جرم و توسعه امنيت شهري ، با بيان اين مطلب افزود: به منظور برنامه ريزي در امور شهري بايد قبل از هر اقدامي شهر را بشناسيم و اطلاعات كافي نسبت به عوامل تشكيل دهنده شهر را در اختيار داشته باشيم.

وي گفت: استفاده از تكنولوژي روز در هر كاري ضروري است و در صورتي كه بخواهيم نسبت به اين فناوري بي توجه باشيم ، درواقع اين امر پشت كردن به دنيا تلقي مي شود.

وي افزود: در صورتي كه به موقع و به روز از اين سيستم استفاده نكنيم ، قطعا از حوادث دنياي امروز عقب خواهيم ماند.

چمران گفت: در اختيار داشتن امكانات مناسب و متخصصين مجرب به همراه اطلاعات دقيق، اين امكان را به ما خواهد داد تا بتوانيم در امور مختلف برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم .

گفتني است همايش يك روزه نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از وقوع جرم و توسعه امنيت شهري ، از ساعت 8 صبح امروز درمركز مطالعات جغرافيايي شهر تهران درحال برگزاري است .