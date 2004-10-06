سازمانها بايد با تكنولوژي روز هماهنگ شوند

وي گفت: استفاده از تكنولوژي روز در هر كاري ضروري است و در صورتي كه بخواهيم نسبت به اين فناوري بي توجه باشيم ، درواقع اين امر پشت كردن به دنيا تلقي مي شود.
وي افزود: در صورتي كه به موقع و به روز از اين سيستم استفاده نكنيم ، قطعا از حوادث دنياي امروز عقب خواهيم ماند.
چمران گفت: در اختيار داشتن امكانات مناسب و متخصصين مجرب به همراه اطلاعات دقيق، اين امكان را به ما خواهد داد تا بتوانيم در امور مختلف برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم .
گفتني است همايش يك روزه نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از وقوع جرم و توسعه امنيت شهري ، از ساعت 8 صبح امروز درمركز مطالعات جغرافيايي شهر تهران درحال برگزاري است .
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