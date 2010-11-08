خاکیموف بهترین بازیکن و ماکاروناس آقای گل جام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر یکشنبه با پیروزی 2 بر صفر تیم کره‌شمالی برابر ازبکستان میزبان مسابقات و قهرمانی این تیم به پایان رسید که از سوی مسئولان برگزاری این مسابقات "تیمور خاکیموف" از ازبکستان عنوان بهترین بازیکن جام چهاردهم را از آن خود کرد.

همچنین در حالیکه جسوس ماکاروناس از استرالیا، تاکومی مینامینو از ژاپن و تیمور خاکیموف از ازبکستان موفق شدند در این جام 5 گل به ثمر برسانند، در نهایت مسئولان مسابقات جسوس ماکاروناس از استرالیا را به دلیل تعداد پاس‌های گل بیشتر به عنوان آقای گل این جام معرفی کردند.

از سوی دیگر برای تماشای 31 دیدار برگزار شده در این رقابت‌ها حدودو 220 هزار تماشاگر در دو ورزشگاه پاختاکور و جار حاضر شدند که این مسئله یک رکورد جدید در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا محسوب می‌شود.

محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم که با سفر به ازبکستان دیدار نهایی این رقابت‌ها را از نزدیک تماشا کرد، گفت:" در بازی فینال شاهد رقابت بسیار خوبی بین دو تیم بودیم که نشان می‌دهد فوتبال در این رده رشد کرده است و نویدبخش آینده خوبی برای فوتبال آسیا است."

وی همچنین با تبریک به تیم کره شمالی و تقدیر از عملکرد تیم ازبکستان تاکید کرد:" کره شمالی در این جام ثابت کرد توسعه خوبی در رده پایه داشته است و امروز رقیبی بزرگ برای تمام تیم‌های آسیایی در این رده محسوب می‌شود."