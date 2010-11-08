طرح تثبیت سواد 300 هزار نوآموز یزدی اجرا می شود

محمدحسن اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر بین 200 تا 300 هزار نوآموز در استان یزد وجود دارد که در صورت عدم تکرار آموخته ها، بعد از مدتی دچار فراموشی و بازگشت بی سوادی می شوند.

وی افزود: در اجرای طرح تثبت سواد نوآموزان نهضت سوادآموزی، تلاش می شود با تولید کتابها و محصولاتی مناسب سواد و سن سوادآموزان، سطح سواد فراد زیر پوشش ارتقا یافته و به مرور دچار فراموشی نشود.

اعلایی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف جلوگیری از افت سطح سواد در بین نوآموزان نهضت سوادآموزی با همکاری نهضت سوادآموزی استان یزد در هفته کتاب و کتابخوانی آغاز می‌ شود.

وی افزود: باید تلاش شود تا کتابخانه ‌های عمومی استان به دانشگاه مادام‌ العمر سوادآموزان و نوآموزان تبدیل شود و در این طرح نیز همین هدف دنبال خواهد شد.

اعلایی بیان داشت: بر اساس این طرح، نهاد کتابخانه ‌های عمومی استان یزد با تعدادی از ناشران و نویسندگان وارد مذاکره شده و قرار است کتابهایی با حروف ساده‌ تر، درشت ‌تر، جملات آسانتر و متناسب با مشاغل و حرفه ‌های مختلف از خانه ‌داری تا کشاورزی و دامداری، پرورش گل و گیاه، مهارتهای زندگی و .... به بازار کتاب عرضه شود و توسط آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اختیار نوآموزان قرار گیرد.

وی بیان داشت: در هر کتابخانه عمومی نیز قفسه ‌ای به این نوع از کتاب‌ها اختصاص داده خواهد شد.

اعلایی بیان داشت: در این طرح، آموزشیاران نهضت سوادآموزی همکاری ویژه‌ ای با نهاد کتابخانه‌ها خواهند داشت و تاکنون نیز 500 آموزشیار شناسایی شده و برای اجرای این طرح، آموزشهای لازم را فرا گرفته‌ اند.

از 24 تا 30 آبان ‌ماه هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.