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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

طرح تثبیت سواد 300 هزار نوآموز یزدی اجرا می شود

طرح تثبیت سواد 300 هزار نوآموز یزدی اجرا می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد از اجرای طرح تثبیت سواد 300 هزار نوآموز یزدی با تولید کتاب برای این قشر خبر داد.

محمدحسن اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر بین 200 تا 300 هزار نوآموز در استان یزد وجود دارد که در صورت عدم تکرار آموخته ها، بعد از مدتی دچار فراموشی و بازگشت بی سوادی می شوند.

وی افزود: در اجرای طرح تثبت سواد نوآموزان نهضت سوادآموزی، تلاش می شود با تولید کتابها و محصولاتی مناسب سواد و سن سوادآموزان، سطح سواد فراد زیر پوشش ارتقا یافته و به مرور دچار فراموشی نشود.

اعلایی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف جلوگیری از افت سطح سواد در بین نوآموزان نهضت سوادآموزی با همکاری نهضت سوادآموزی استان یزد در هفته کتاب و کتابخوانی آغاز می‌ شود.

وی افزود: باید تلاش شود تا کتابخانه ‌های عمومی استان به دانشگاه مادام‌ العمر سوادآموزان و نوآموزان تبدیل شود و در این طرح نیز همین هدف دنبال خواهد شد.

اعلایی بیان داشت: بر اساس این طرح، نهاد کتابخانه ‌های عمومی استان یزد با تعدادی از ناشران و نویسندگان وارد مذاکره شده و قرار است کتابهایی با حروف ساده‌ تر، درشت ‌تر، جملات آسانتر و متناسب با مشاغل و حرفه ‌های مختلف از خانه ‌داری تا کشاورزی و دامداری، پرورش گل و گیاه، مهارتهای زندگی و .... به بازار کتاب عرضه شود و توسط آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اختیار نوآموزان قرار گیرد.

وی بیان داشت: در هر کتابخانه عمومی نیز قفسه ‌ای به این نوع از کتاب‌ها اختصاص داده خواهد شد.

اعلایی بیان داشت: در این طرح، آموزشیاران نهضت سوادآموزی همکاری ویژه‌ ای با نهاد کتابخانه‌ها خواهند داشت و تاکنون نیز 500 آموزشیار شناسایی شده و برای اجرای این طرح، آموزشهای لازم را فرا گرفته‌ اند.

از 24 تا 30 آبان ‌ماه هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.

کد مطلب 1187355

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